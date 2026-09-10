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影／基隆廢棄空屋屋頂破大洞「不知何時垮下」 市府將強拆

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市南榮路3巷一間空屋殘破不堪，接連颱風影響，連屋頂都整片掉落，牆壁也傾斜，危及鄰房結構安全。記者游明煌／攝影
基隆市南榮路3巷一間空屋殘破不堪，接連颱風影響，連屋頂都整片掉落，牆壁也傾斜，危及鄰房結構安全。記者游明煌／攝影

基隆市南榮路3巷一間向國有財產署承租的空屋，長期以來乏人處理，近日接連颱風造訪破損不堪，連屋頂都整片掉落，牆壁也傾斜，危及鄰房結構安全，已有裂縫出現，住戶每天擔驚害怕，不知空屋何時會垮下。市府昨前往會勘，認定有安全疑慮，將限期拆除，如果不拆市府將強制拆除，以維民宅安全。

基隆市南榮路3巷一處位在斜坡上的空屋，因為年久失修殘破不堪，早已毀損嚴重，近來又因颱風及豪大雨多次影響，日前發生崩塌，連屋頂都開了一個大洞整個崩落，已成危屋，讓附近居民都相當擔心害怕。

附近住戶說，該空屋牆壁已嚴重出現龜裂、傾斜，且有持續崩塌的情況，希望市府相關單位重視，應立即將無人居住的空屋拆除。否則颱風再來萬一突然大規模崩塌，後果恐不堪設想，恐壓及緊臨其他民宅。

市議員鄭文婷接獲陳情後昨會同市府等單位前往會勘，空屋隔壁的受害屋主陳陳先生說，他家牆壁已經出現龜裂有長長的裂痕，禍首就是隔壁的空屋，空屋在颱風時崩落，還把牆壁砸出一個大洞，盼市府趕快拆除空屋，讓他們能住得安心。他說，不知空屋何時會崩塌，萬一壓到他兒子住的房子，出人命誰要負責？

鄭文婷說，崩塌的房屋已經閒置已久，無人居住，前屋主已經往生多年。子女也沒有打算要修繕，土地屬於國有財產署，子女也不想再繼續承租，因居民擔心有公共安全疑慮，希望市府先行拆除，以安民心。

基隆市政府都發處使用管理科長吳建興說，先前仁愛區公所會勘時，市府有請結構技師有到場，當時屋主代表表示會自行拆除，但現況已有安全疑慮，市府依建築法規定將再通知屋主限期拆除，如果屆期仍未拆將強制拆除，再代位求償拆除費用。

基隆市南榮路3巷一間空屋殘破不堪，接連颱風影響，連屋頂都整片掉落，牆壁也傾斜，危及鄰房結構安全。記者游明煌／攝影
基隆市南榮路3巷一間空屋殘破不堪，接連颱風影響，連屋頂都整片掉落，牆壁也傾斜，危及鄰房結構安全。記者游明煌／攝影

基隆市南榮路3巷一間空屋殘破不堪，接連颱風影響，連屋頂都整片掉落，牆壁也傾斜，危及鄰房結構安全。記者游明煌／攝影
基隆市南榮路3巷一間空屋殘破不堪，接連颱風影響，連屋頂都整片掉落，牆壁也傾斜，危及鄰房結構安全。記者游明煌／攝影

基隆 害怕 強制拆除 崩塌

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