宜蘭不到1年就成立運動處 幕後推手立委吳宗憲爭取員額是重要關鍵

宜蘭縣政府爭取運動處從議員質詢到成立不到1年，效率相當快，立委吳宗憲向中央爭取擴增編制員額是其中的重要關鍵，今天隨著運動處掛牌，吳宗憲回顧一路協助推動過程，感謝所有為宜蘭體育努力過的夥伴，成立運動處是大家一步步「將願望變成可能」，他同時提出五大體育藍圖，以專責單位為基礎、提升體育治理，讓宜蘭真正「動起來」。

藍綠縣長參選人林國漳與吳宗憲今天都出席運動處成立活動，立委吳宗憲是推動成立運動處的重要推手。他說，去年11月25日宜蘭縣議會總質詢時，議長張勝德、副議長陳漢鍾、林岳賢議員、楊弘旻議員及許多民代鄉親大聲疾呼成立運動處，盼有專責單位整合場館、選手培訓、全民運動與校園運動資源。

隔天11月26日，他就在立法院質詢運動部，要求中央正視宜蘭需求；同年12月，密集邀集部會協調，今年1月5日安排立法院教文委員會來宜蘭考察，讓中央官員聽見宜蘭人的聲音。

期間多次與行政院人事總處溝通，人事行政總處在今年2月發函，同意增補11名關鍵專業人力，解決最「卡關」的員額問題，讓運動處成立後能夠「有兵有將」立刻運作。

運動處的成立是起點，吳宗憲強調，未來不能只靠單點補助、單場活動，要從縣政高度整合場館管理、選手培訓、基層扎根、全民運動、校園安全與運動觀光，將資源用在真正需要的地方，因此他提出五大願景：

★打造全天候運動空間：升級宜蘭運動公園體育館等場館，讓鄉親不分晴雨，都能享受充足的運動設施與展演空間。

★打造全齡運動環境：全民運動讓資源更普及，照顧全家大小健康。

★帶動「運動觀光」經濟：善用安農溪與水域優勢，升級輕艇激流標桿訓練基地，結合周邊觀光產業，讓運動成為宜蘭發展的新引擎。

★守護孩子運動安全：體檢並改善校園跑道與運動環境，給下一代安全奔跑、發光發熱的舞台。

★宜蘭走向國際：爭取更多全國或國際賽事到宜蘭，讓選手有舞台、讓世界看見宜蘭。

宜蘭之所以能夠很快成立運動處，吳宗憲感謝所有為宜蘭體育付出的夥伴，期盼大家帶著這份感動與底氣，繼續為宜蘭走出一條充滿活力與希望的新路，而他曾擔任新北市政府法制局長、立委及檢察官，熟悉行政體系，也知道如何與中央溝通、為地方爭取資源，未來若有機會擔任縣長，將延續行政經驗與行動力，從中央到地方打通關節，讓宜蘭需要的資源都能到位。

宜蘭縣很快就向中央爭取到擴增成立運動處的編制員額，立委吳宗憲在其中扮演重要的助力。圖／吳宗憲競辦提供