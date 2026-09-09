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影／基隆希望學苑手工餅乾、創意彩妝展 AI加持特教學員學習成果

聯合報／ 記者游明煌邱瑞杰／基隆即時報導
基隆希望學苑手工餅乾、創意彩妝展，AI加持特教學員學習成果。圖／基隆市政府提供
基隆希望學苑手工餅乾、創意彩妝展，AI加持特教學員學習成果。圖／基隆市政府提供

基隆市政府今天在崇右影藝科技大學舉辦「特教大學─希望學苑春季手工餅乾班暨夏季創意彩妝班成果展」記者會，「希望學苑」長期陪伴身心障礙青年離開校園後持續學習，透過生活與職能課程，協助學員探索興趣、培養能力，也為未來生活及工作做好準備，學員利用AI尋找資料與靈感，展現各項優秀成果。

今天副市長邱佩琳、崇右影藝科技大學董事長林金水、公關室主任江育銓、創意彩妝講師劉櫻珍、餅乾烘焙培訓講師蘇百薇，以及學員、家長與教師共同見證學習成果。

「希望學苑」長期陪伴身心障礙青年離開校園後持續學習，透過生活與職能課程，協助學員探索興趣、培養能力，也為未來生活及工作做好準備。在講師帶領下，手工餅乾班學員運用AI尋找資料與靈感，在實作過程中累積技能與資訊搜尋能力；夏季創意彩妝班則帶領學員認識妝容與色彩，學員透過AI搜尋相關資料，反覆練習彩妝技巧，不僅學習美感表達，也培養手部協調能力。

邱佩琳表示，基隆市政府積極推動成立「希望學院」，致力於為不同特質的孩子建立長期的適性培育機制，在崇右學院的大力協助之下促成，希望學院的核心價值在於展現孩子們難能可貴的「初心與童心」，透過專長培力，讓家長看見孩子不只是獲得照護，更有機會學習特長並順利就業。

邱佩琳說，市府會設法在市府大樓提供展示空間，讓洽公民眾與各局處首長都能看見學生們的創作成果與學習表現。針對後續資源挹注，市府教育處將全力籌措預算並投入相關經費，結合各界的力量，協助學生發揮天賦的正向環境。

市府教育處長吳雨潔表示，學員分享學習心得，透過成果展示，讓家長、老師及現場來賓看見學員一路學習、嘗試與成長的歷程，讓這群勇於挑戰自我的學員，以自己的作品為學習歷程留下珍貴紀錄。特教教育不只是在校園內提供支持，更應延伸至離校後的生活與職能發展。

基隆希望學苑手工餅乾、創意彩妝展，AI加持特教學員學習成果。圖／基隆市政府提供
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基隆希望學苑手工餅乾、創意彩妝展，AI加持特教學員學習成果。圖／基隆市政府提供
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基隆 餅乾 彩妝

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