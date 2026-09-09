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宜蘭縣政府歡慶成立運動處 代理縣長霸氣開轟揮出「3大黃金願景」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
代理縣長林茂盛、議長張勝德及縣體育總會理事長陳漢鍾，共同擊出運動處未來發展的「三大黃金願景」。圖／縣府提供
代理縣長林茂盛、議長張勝德及縣體育總會理事長陳漢鍾，共同擊出運動處未來發展的「三大黃金願景」。圖／縣府提供

響應九月九日「國民體育日」，宜蘭縣政府今天成立運動處，代理縣長林茂盛在成立典禮中揮棒擊出「三大黃金願景」，包括全面提升運動員培訓環境、建置大型運動場館、舉辦全國大型賽會，象徵宜蘭推展體育運動火力全開。

宜蘭縣政府運動處今正式掛牌成立，首先由大洲國小戰鼓舞獅隊以「祥獅獻瑞」揭開序幕；接著，林茂盛代理縣長高舉聖火，引領全新編制的運動處同仁步入會場，展現運動氣勢；隨後，宜蘭縣扯鈴協會、七賢國小足球隊及竹林國小棒球隊輪番上陣，帶來象徵「薪火相傳」演出。

縣政府今天特別邀請長期深耕體育教育、培育無數優秀運動人才的學校運動團隊共襄盛舉，結合「競技運動體驗」與「全民運動體驗」雙主軸，藉此深化全民運動風氣，傳達健康、活力與團隊合作的運動精神。

林茂盛表示，成立運動處是宜蘭縣體育發展邁向專業化與全面化重要時刻，未來運動處將肩負起推展競技體育與全民運動的雙重使命，縣府團隊會成為選手們最堅強的後盾，讓每位熱愛運動的縣民都能擁有更優質的運動環境。

活動最高潮是魔球啟動儀式，由代理縣長林茂盛、議長張勝德及縣體育總會理事長陳漢鍾共同站上打擊區，擊出運動處未來發展的「三大黃金願景」，未來縣府將持續積極整合產官學各界豐沛資源，一步一腳印、從硬體場地設施的強勢擴建優化，到軟體人才培訓的全面大升級，全方位提升宜蘭體育硬實力。

響應九月九日「國民體育日」，宜蘭縣政府今天舉行運動處成立大會，與會者熱烈歡慶歷史性的一刻。圖／縣府提供
響應九月九日「國民體育日」，宜蘭縣政府今天舉行運動處成立大會，與會者熱烈歡慶歷史性的一刻。圖／縣府提供

響應九月九日「國民體育日」，宜蘭縣政府今天舉行運動處成立大會，與會者熱烈歡慶歷史性的一刻。圖／縣府提供
響應九月九日「國民體育日」，宜蘭縣政府今天舉行運動處成立大會，與會者熱烈歡慶歷史性的一刻。圖／縣府提供

宜蘭縣扯鈴協會、七賢國小足球隊及竹林國小棒球隊輪番上陣，帶來象徵「薪火相傳」演出。圖／縣府提供
宜蘭縣扯鈴協會、七賢國小足球隊及竹林國小棒球隊輪番上陣，帶來象徵「薪火相傳」演出。圖／縣府提供

代理縣長林茂盛在運動處成立儀式中開球，見證歷史性的一刻。圖／縣府提供
代理縣長林茂盛在運動處成立儀式中開球，見證歷史性的一刻。圖／縣府提供

宜蘭 運動 願景

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