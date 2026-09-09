台東舊火車站存廢議題 台鐵：當年縣議會要求裁撤

台東市區台鐵舊火車站裁撤議題近日在網路引發討論。根據台鐵資料及台東縣議會紀錄，是民國87年間，第14屆台東縣議會要求台鐵裁撤舊站。

政府自67年至71年間推動東拓計畫，新設台鐵卑南站 （現為台東站），主要原因是原台東舊站位於市區鐵路彎度過高，無法順利與南下的南迴鐵路銜接，因此改以卑南站作為新的台東車站。

台東新站啟用後，位於市區的台東舊站是否裁撤，引起正反兩方意見，台鐵最終決定裁撤。

無黨籍台東縣議員林參天今天在台東縣議會接受媒體聯訪表示，當時台鐵的規劃，並非一開始就要裁撤市區舊站。根據台鐵公共事務處提供資料，67年至71年間，新設卑南站後，市區台東站與卑南站仍同時存在並持續營運；81年南迴鐵路通車後，卑南站改稱「台東新站」，兩座車站仍持續並行。

林參天指出，當時許多縣議員在新站附近投資土地，但人潮及台東經濟中心並未轉移至新站，土地價格也未如預期高漲，於是透過民代向台鐵施壓，台鐵被迫裁撤舊站。當時民代認為，鐵路穿越市區造成平交道交通問題及噪音，也限制都市發展，因此陸續推動舊站裁撤。

林參天表示，根據他調閱台東縣議會資料，台東縣議會第13屆第6次大會（86年，當時議長為李忠憲、副議長為尤憲榮），通過「儘速拆除台東火車站卑南新站間之鐵軌」案；第14屆第1次臨時會（87年，當時議長為邱慶華、副議長吳俊立），議會決議「建請廢除台東舊火車站」。

根據台鐵提供資料，當時舊站鐵路的廢除並非時任縣長陳建年決定。89年9月17日，時任台鐵局長陳德沛率隊前往台東縣政府，與陳建年會商，希望由台鐵與縣府共同具名宣布廢除舊站，但陳建年並未接受這項方案。

台鐵最終於90年4月間正式裁撤市區台東站業務，全部移轉至卑南的台東新站；同年6月1日，將台東新站正式更名為「台東站」。

林參天表示，從都市發展角度來看，舊站與新站之間的鐵路拆除，確實有助打通原本被鐵路切割的市區空間，減少平交道及鐵路噪音，為後續鐵道藝術村、鐵花村等都市發展創造條件；但另一方面，舊站裁撤也改變台東市區原有的交通與商業發展條件。

林參天指出，當時附近商家即以「車站移至市區外圍後，觀光客進入市中心的便利性降低，也增加市中心居民搭乘火車不便」為由，反對裁撤。

林參天表示，回顧台東舊站裁撤的歷史，應該釐清一項重要事實：台東新站的設置，是為了讓東部幹線銜接南迴鐵路；至於台東舊站最終拆除，則是在地方議會強烈要求及地方推動下形成的決策。這段歷史不應被簡化為「政府決定把台東舊站拆掉」，更不能忽略當時地方議會所扮演的角色。