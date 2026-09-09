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聯合再生能源攜手工研院、東華大學 點亮花蓮光復太巴塱部落

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯合再生支持花蓮光復鄉太巴塱教會，捐贈太陽能板建置太陽能光電系統，減輕部落用電負擔並強化能源自主。圖／聯合再生提供
聯合再生支持花蓮光復鄉太巴塱教會，捐贈太陽能板建置太陽能光電系統，減輕部落用電負擔並強化能源自主。圖／聯合再生提供

聯合再生能源（3576）支持工業技術研究院、東華大學社會責任行動中心發起的「科技公益與綠能韌性行動」，捐贈太陽能板，協助花蓮光復鄉太巴塱教會完成 10kW 自發自用太陽能光電系統建置。

太巴塱教會是阿美族太巴塱部落重要的信仰與社區據點，去年馬太鞍溪堰塞湖洪災期間成為救援資源集結中心，附設的原住民族文化健康站目前服務40多位長者，未來規劃增設日照中心，用電需求持續增加。導入太陽能光電後，在日照良好、發電滿載情況下，太陽能與市電供電比例最高可達7比3，大幅降低日常用電支出。

「科技公益與綠能韌性行動」由工研院整合太陽能技術資源，集結了聯合再生能源、東華大學社會責任行動中心，產學研三方共同推動執行。今年6月聯合再生能源接獲需求，得知除了規劃建置光電系統外，還將培育部落青年參與能源管理及設備維運，並且評估後續導入儲能與微電網系統，有助提升部落能源自主與災害應變能力，因此贊助太巴塱教會光電系統所需的太陽能板，共同支持偏鄉發展再生能源。

聯合再生能源執行長張為策表示：「再生能源是建構社區安全網不可或缺的一環，我們希望以這套 10kW 自發自用太陽能光電系統為起點，讓太陽能不僅發揮日常節電效益，更能在關鍵時刻成為災時應變的支持力量。」

聯合再生 東華大學

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