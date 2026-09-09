快訊

大解放？20歲Elly曬比基尼辣照 釣出小S急留言：不用先問媽媽？

金曲歌王現身助選！退休警殺出選里長 前妻竟是歌后

中職／龍隊回應吉力吉撈不當行為 「造成不良示範謹此致歉」

聽新聞
0:00 / 0:00

台東醫療缺人 部東院長提公費醫師、在地培育 吳秀華：先補「人」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
衛福部台東醫院院長李偉愷（左二）率副院長梁祐瑋（左）、護理長鄧世瑛拜訪縣議會議長吳秀華（右），雙方針對台東醫療人力及蘭嶼等離島醫療量能交換意見。圖／吳秀華辦公室提供
衛福部台東醫院院長李偉愷（左二）率副院長梁祐瑋（左）、護理長鄧世瑛拜訪縣議會議長吳秀華（右），雙方針對台東醫療人力及蘭嶼等離島醫療量能交換意見。圖／吳秀華辦公室提供

台東醫療專業人力不足長期受到地方關注，台東醫院院長李偉愷率副院長梁祐瑋、護理長鄧世瑛拜訪縣議會議長吳秀華，針對醫師、護理人力及離島醫療等議題交換意見。李偉愷表示，短期可透過高雄榮總等醫療體系支援醫師，補足部分醫療量能，長期仍須從公費醫師制度及在地人才培育著手。

李偉愷今年7月中接任台東醫院院長，他指出，台東目前面臨醫師及護理人力不足問題，除了尋求外部醫療體系支援，也應建立長期人才培育機制。他對台東大學成立護理相關系所表示樂觀，認為透過在地培育護理人才，可逐步補充基層醫護人力。

雙方也討論蘭嶼等離島醫療。吳秀華表示，離島從土地、經費、工程到交通都面臨限制，尤其工程成本高、天候與交通條件也增加施工難度，因此短期應先處理居民最迫切的醫療需求。

吳秀華指出，提升離島醫療不能只著眼於蓋建築、添設備，更重要的是「有人、有設備、有人會操作」。若只有硬體卻缺乏醫護人員，醫療量能仍無法真正提升。

她認為，可優先強化離島衛生所功能，善用5G及遠距視訊醫療，並與台東及其他醫療院所合作，由不同專科醫師定期巡迴，同時建立完善的急重症後送機制。

吳秀華表示，「能在當地處理的，就盡量在當地處理；需要進一步治療的，再透過後送機制送到適當醫療院所。」慢性病患者可透過遠距及巡迴醫療減少往返本島，急症及重症則要確保後送順暢，爭取黃金治療時間。

她強調，醫療政策需要中央、地方及醫療院所合作，最重要的是「務實、即時、能執行」，並依台東市區、偏鄉及離島不同需求，建立更符合地方實際情況的醫療體系。

台東 吳秀華 醫師

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台南首輛智慧醫療車啟用 心電圖、X光、超音波開進偏鄉打造行動醫療站

桃園敬老卡醫療折抵明年上路 首波僅百家院所可用 衛生局：持續招募

穿越雨林生命線 砂拉越飛行醫療逾半世紀

在宅急症照護新保單再添一張！ 南山人壽獲准發行

相關新聞

防兒虐不當對待 基隆市府組「兒少特偵隊」無預警每月出擊稽查

基隆七堵「名人」幼兒園7月爆發虐兒案後幼童安全引發關注，市政府為強化幼托機構兒少安全防護，減少不當對待情事發生，市長謝國樑重視兒少安全及風險預警機制，基隆市政府組成「兒少特偵隊」，9月起每月聯合出擊，鎖定全市近140家幼兒園、托嬰中心及招收6歲以下幼童之短期補習班。

聯合再生能源攜手工研院、東華大學 點亮花蓮光復太巴塱部落

聯合再生能源（3576）支持工業技術研究院、東華大學社會責任行動中心發起的「科技公益與綠能韌性行動」，捐贈太陽能板，協助花蓮光復鄉太巴塱教會完成 10kW 自發自用太陽能光電系統建置。

台東醫療缺人 部東院長提公費醫師、在地培育 吳秀華：先補「人」

台東醫療專業人力不足長期受到地方關注，台東醫院院長李偉愷率副院長梁祐瑋、護理長鄧世瑛拜訪縣議會議長吳秀華，針對醫師、護理人力及離島醫療等議題交換意見。李偉愷表示，短期可透過高雄榮總等醫療體系支援醫師，補足部分醫療量能，長期仍須從公費醫師制度及在地人才培育著手。

謝國樑表揚績優里鄰長暨久任里長 女里長深耕基層守護里鄰30年

基隆市政府今天在彭園會館表揚仁愛區、中山區績優里鄰長暨久任里長，共11位久任里長及135位績優里鄰長獲得肯定。市長謝國樑出席活動，感謝里鄰長長年堅守第一線、熱心服務鄉親，其中中山區和平里張和妹里長深耕基層30多年，積極推動弱勢關懷、長照及社區營造，孚獲眾望。

北橫台7線大曼路段再坍方 桃園、宜蘭雙向持續封閉 公路局估搶通日期

交通部公路局表示，台7線（北橫）49至50公里大曼路段因先前颱風、大雨造成坍方，搶修工程原訂10日（周四）可搶通，但是邊坡不穩定持續坍方，但7日上午再發生大規模坍方落石阻斷道路，最新評估17日上午8時可以搶通，但仍需視天候及邊坡穩定情形。

修法後持有電子煙最低罰3萬元 基市在8據點回收電子煙

衛生福利部將送菸害防制法修正草案至立法院審議，明定持有電子煙等類菸品納入行政罰。基隆市衛生局已在全市設8處電子煙回收點，專用回收桶預計放置到新法施行後1個月緩衝期滿，提供持有電子煙民眾自主投遞，無須提供任何個人資料。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。