台東醫療缺人 部東院長提公費醫師、在地培育 吳秀華：先補「人」

台東醫療專業人力不足長期受到地方關注，台東醫院院長李偉愷率副院長梁祐瑋、護理長鄧世瑛拜訪縣議會議長吳秀華，針對醫師、護理人力及離島醫療等議題交換意見。李偉愷表示，短期可透過高雄榮總等醫療體系支援醫師，補足部分醫療量能，長期仍須從公費醫師制度及在地人才培育著手。

李偉愷今年7月中接任台東醫院院長，他指出，台東目前面臨醫師及護理人力不足問題，除了尋求外部醫療體系支援，也應建立長期人才培育機制。他對台東大學成立護理相關系所表示樂觀，認為透過在地培育護理人才，可逐步補充基層醫護人力。

雙方也討論蘭嶼等離島醫療。吳秀華表示，離島從土地、經費、工程到交通都面臨限制，尤其工程成本高、天候與交通條件也增加施工難度，因此短期應先處理居民最迫切的醫療需求。

吳秀華指出，提升離島醫療不能只著眼於蓋建築、添設備，更重要的是「有人、有設備、有人會操作」。若只有硬體卻缺乏醫護人員，醫療量能仍無法真正提升。

她認為，可優先強化離島衛生所功能，善用5G及遠距視訊醫療，並與台東及其他醫療院所合作，由不同專科醫師定期巡迴，同時建立完善的急重症後送機制。

吳秀華表示，「能在當地處理的，就盡量在當地處理；需要進一步治療的，再透過後送機制送到適當醫療院所。」慢性病患者可透過遠距及巡迴醫療減少往返本島，急症及重症則要確保後送順暢，爭取黃金治療時間。

她強調，醫療政策需要中央、地方及醫療院所合作，最重要的是「務實、即時、能執行」，並依台東市區、偏鄉及離島不同需求，建立更符合地方實際情況的醫療體系。