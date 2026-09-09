謝國樑表揚績優里鄰長暨久任里長 女里長深耕基層守護里鄰30年

基隆市政府今天在彭園會館表揚仁愛區、中山區績優里鄰長暨久任里長，共11位久任里長及135位績優里鄰長獲得肯定。市長謝國樑出席活動，感謝里鄰長長年堅守第一線、熱心服務鄉親，其中中山區和平里張和妹里長深耕基層30多年，積極推動弱勢關懷、長照及社區營造，孚獲眾望。

謝國樑表示，里長、鄰長是市府與市民之間重要的橋梁，從環境清潔、公共設施、交通排水，到長輩照顧、弱勢關懷及鄰里大小事，總是第一時間協助居民處理問題。他強調，「里民的事情，就是自己的事情」，正因為里鄰長願意多走一步、多付出一些，才能讓社區更加安穩、更有溫度。

此次受表揚的里鄰長中，仁愛區文安里李隆進里長長期推動社區營造、環境教育及地方文史保存；和明里陳建平里長熱心公益、親力親為服務里民；育仁里陳游素麗鄰長則長期投入環境維護及鄰里服務，熱心助人深獲肯定。

中山區和平里張和妹里長深耕基層30餘年，積極推動弱勢關懷、長照及社區營造；新建里高瑞堂里長長期經營關懷據點、維護社區環境；居仁里羅明德鄰長則積極參與里務、反映民意並投入環境清潔，展現基層服務精神。

謝國樑說，市府推動市政不能沒有里鄰長的協助，「市政府做市政，是把城市的骨架一點一點建設起來；里鄰長則是把人與人之間的關係一點一點串聯起來。」未來市府將持續與基層合作，讓各項建設及政策深入社區、貼近市民生活。

謝國樑表揚績優里鄰長暨久任里長，其中中山區和平里張和妹里長深耕基層30多年。圖／基隆市政府提供

謝國樑表揚績優里鄰長暨久任里長。圖／基隆市政府提供

謝國樑表揚績優里鄰長暨久任里長。圖／基隆市政府提供