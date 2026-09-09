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北橫台7線大曼路段再坍方 桃園、宜蘭雙向持續封閉 公路局估搶通日期
交通部公路局表示，台7線（北橫）49至50公里大曼路段因先前颱風、大雨造成坍方，搶修工程原訂10日（周四）可搶通，但是邊坡不穩定持續坍方，但7日上午再發生大規模坍方落石阻斷道路，最新評估17日上午8時可以搶通，但仍需視天候及邊坡穩定情形。
公路局說明，大曼段目前持續搶通中，7日規模較大坍方嚴重影響現場搶修，透過空拍勘查發現路基缺口約80公尺長，原有通行便橋也有部分設施損毀，安全考量下延後通車，重新規畫搶修策略及進度，著重加強臨時通行便道上下邊坡穩定性，用路人短期有往返桃園、宜蘭地區需求時，改以國道5號或台9線通行。為避免行程受阻，請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，可利用公路局省道即時交通資訊網，或撥打
（02）86875114及公路局用路人服務中心免付費電話0800231035。
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