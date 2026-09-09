北橫台7線大曼路段再坍方 桃園、宜蘭雙向持續封閉 公路局估搶通日期

中秋節快要到了，基隆近來雖有颱風的豪大雨，但七堵瑪陵地區文旦卻因為雨水豐沛，結實飽滿，非但沒有災損反而意外豐收，柚子又大顆又甜，每株柚子平均可採收150顆以上，有的甚至超過200顆，農友說，是10年來豐收最好的一次，每台斤可賣到40元，農友近日都開心忙著採收。

2026-09-09 09:06