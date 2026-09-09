修法後持有電子煙最低罰3萬元 基市在8據點回收電子煙

衛生福利部將送菸害防制法修正草案至立法院審議，明定持有電子煙等類菸品納入行政罰。基隆市衛生局已在全市設8處電子煙回收點，專用回收桶預計放置到新法施行後1個月緩衝期滿，提供持有電子煙民眾自主投遞，無須提供任何個人資料。

衛生福利部完成「菸害防制法」部分條文修正草案，今年6月25日經行政院院會審議通過，函請立法院審議。修法重點之一是規定任何人不得持有類菸品、未經核定健康風險評估指定菸品及其組合元件，並將持有類菸品行為納入行政罰。

新法規定，持有類菸品行為處罰3萬至10萬元罰鍰，涉及使用類菸品也比照持有行為，罰鍰提高到3萬至10萬元。考量持有人需合理時間處理相關違法物品，修正草案提供一個月緩衝期，期間內查獲者不鍰，但仍予以沒入。

基隆市衛生局表示，衛福部為守護國民健康，提出菸害防制法部分條文修正草案。衛生局配合中央政策，昨起在衛生局及七區衛生所入口處服務台附近，分設電子煙回收點及專用回收桶，並有明顯的宣導海報，提供持有電子煙民眾自主投遞，無須具名及提供任何個人資料。

衛生局指出，電子煙不是安全的菸品替代選項，在我國也屬法律禁止的類菸品，拒絕使用可降低健康風險。面對電子煙產品及行銷手法快速變化，衛生局將持續透過源頭阻絕、網路監控、實地稽查、校園防制及健康宣導多元策略，降低違法電子煙產品流通及兒少接觸風險。

衛生局也到各級學校辦理分齡菸害防制宣導，透過校園教育、社群媒體、影音素材、宣導文宣及多元傳播管道，強化電子煙危害識能，傳遞正確健康資訊給兒少及家長。

衛生局統計今年1至8月宣導觸及人次超過11萬，另辦理40場次菸害防制講座、活動，共4253人參與。衛生局也與教育處及警察局合作，針對青少年違法使用電子煙者，依菸害防制法現行規定，處2000元至1萬元以下罰鍰，並安排戒菸教育及輔導措施。

衛生局長張賢政表示，保護兒少免於尼古丁成癮及電子煙危害，需要政府、家庭、校園、網路平臺及社會共同努力。衛生局將持續與各局處攜手合作，從實體到網路、從查緝到教育多管齊下，為下一代營造無菸、無電子煙的健康有愛的城市。

衛生局指出，民眾自身或親友有戒菸需求，可善用免費戒菸諮詢專線0800-636363，利用LINE通訊軟體（ID：@tsh0800636363），或至基隆市衛生局官網洽戒菸服務特約機構查詢。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

基隆市衛生局在全市設8處電子煙回收點，專用回收桶預計放置到新法施行後1個月緩衝期滿，提供持有電子煙民眾自主投遞。圖／基隆市衛生局提供