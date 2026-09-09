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台東消防員救人賣命 開冷氣得自己付？議員轟「受益者付費」沒法源

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東消防隊員長時間處於備勤、待命及救災狀態，隊部用電與工作環境攸關基層勤務品質，也成為議會今天質詢焦點。記者尤聰光／攝影
台東消防隊員長時間處於備勤、待命及救災狀態，隊部用電與工作環境攸關基層勤務品質，也成為議會今天質詢焦點。記者尤聰光／攝影

台東縣議會今天進行縣府單位工作檢討，縣議員簡維國質疑消防局工作報告中，竟將消防員在隊上備勤、待命或執勤後使用冷氣的電費，寫明採「使用受益者付費」，認為相關作法若沒有法源依據，就不應出現在正式工作報告中。

簡維國表示，全球面臨極端氣候考驗，台灣天氣也愈來愈熱，消防員平時已經相當辛苦，不論備勤待命或執勤結束返隊，適度使用冷氣都是基本需求，不能要求消防員隨時保持戰備狀態，卻又告訴他們不要浪費電，甚至讓人產生多出來的電費要自行負擔的疑慮。

他指出，其他縣市消防單位遇到電費不足，多由機關編列經費支應，台東不應讓基層有「開冷氣就可能要自己付錢」的感受。簡維國並強調，節能減碳固然重要，但與「使用者付費」是兩回事，不能混為一談。

簡維國也質疑，消防局設置分電電錶掌握各單位用電情形，若再搭配「受益者付費」概念，容易讓基層感受到監視壓力，尤其消防員長期站在救災第一線，更應兼顧工作環境與士氣。

對此，消防局長盧東發澄清，消防局過去確實常有電費不足情況，但「從來沒有向弟兄收取半毛錢」。如果年度電費不敷使用，都是由局內統籌經費支應，去年甚至曾動用第二預備金支付。

至於「使用受益者付費」是否有法源依據，盧東發表示，消防署確實有相關指引，但主要是宣導合理用電及節能減碳，並非要求消防員自行負擔電費。

盧東發說，確實有部分單位曾出現用電較浪費情形，因此消防局透過分電電錶掌握用電狀況。不過，此次工作報告中使用「使用受益者付費」字眼，確實可能造成誤解，相關指引及工作報告內容將再檢討修正。

他強調，消防局推動節能的目的，是希望合理使用能源，並沒有要增加基層消防人員負擔，過去電費不足也都是由機關設法支應，並未向消防員收費。

台東縣議員簡維國（左）在議會質詢消防局長盧東發（右），關切消防員備勤、待命及執勤後的用電問題，要求消防局釐清「受益者付費」說法。圖／擷取自台東縣議會直播
台東縣議員簡維國（左）在議會質詢消防局長盧東發（右），關切消防員備勤、待命及執勤後的用電問題，要求消防局釐清「受益者付費」說法。圖／擷取自台東縣議會直播

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