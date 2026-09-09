影／基隆今年雨水豐沛七堵瑪陵文旦10年罕見豐收 大顆甜度有11度

中秋節快要到了，基隆近來雖有颱風的豪大雨，但七堵瑪陵地區文旦卻因為雨水豐沛，結實飽滿，非但沒有災損反而意外豐收，柚子又大顆又甜，每株柚子平均可採收150顆以上，有的甚至超過200顆，農友說，是10年來豐收最好的一次，每台斤可賣到40元，農友近日都開心忙著採收。

七堵瑪陵地區是基隆文旦主要產區，最近農友都忙著採收，部分果園還有開放民眾認養，民眾也趁近日好天氣全家大小來採摘。認養的果園要保證每年可以踩到70到100顆，今年都是150顆起跳。

種植的農友也都有企業大單，忙著出貨，近日基隆大太陽，七堵瑪陵山區採收文旦車子及觀光人潮進進出出，要趕在中秋節前出貨，十分忙碌。

農友張清波表示，曾有一次大颱風文旦掉果掉了三分之二，損失慘重，但今年颱風對文旦沒有什麼影響，主要是強風不大，但豐沛的雨水對文旦生長很有幫助，原本6月都很很小顆，7、8月後雨水滋潤下就長很快，都又很大。今年柚子雖然外皮有點皺皺，但甜度有11度左右，非常好吃，再放2個星期，風味更佳，他透露，挑文旦其實不見得要看外皮很好看的。

張清波說，往年沒有這麼多，今年一株最多可摘到200顆，開花時沒有下雨，但結果時雨量豐沛，但今年果蠅多，用人工捕蠅器抓果蠅克服，與往年相較算很豐收。

認養文旦民眾說，今年賺到了，文旦都結實纍纍，柚子園到處可見碩大又飽滿的柚子，民眾用手推車將整籃的柚子運到車上，還有人爬上梯子，採摘柚子，民眾說，可以摘到自己認養的文旦特別有意義。

中秋節快要到了，基隆七堵瑪陵地區文旦因為雨水豐沛，結實飽滿意外豐收，柚子又大顆又甜。記者游明煌／攝影

中秋節快要到了，基隆七堵瑪陵地區文旦因為雨水豐沛，結實飽滿意外豐收，柚子又大顆又甜。記者游明煌／攝影