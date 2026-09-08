開啟山坡地管理新模式 宜蘭科技創新榮獲2026台灣AI卓越獎

智慧AI運用在山坡地管理，宜蘭縣政府以「山坡地治理AI檔案賦能智慧助手」參加2026台灣AI卓越獎競賽，從眾多參賽案中脫穎而出，榮獲AI政府數位轉型公部門組佳作，肯定創新作法透過智慧化檢索、知識整合及資訊輔助應用，快速掌握歷年案件與相關業務資訊，降低人工查找費時，提高服務效率。

縣政府水資處表示，「2026台灣AI卓越獎」由中華民國資訊軟體服務商業同業公會主辦，表揚將人工智慧實際應用於「公共服務優化」及「產業實務轉型」的卓越案例，鼓勵各界透過AI科技提升行政效能、優化便民服務，並加速數位轉型與智慧治理。

宜蘭縣政府積極推動山坡地保育利用管理數位轉型，將「AI科技創新」列為重要推動主軸，競賽中的「AI政府數位轉型」公部門競賽類別，更著重於運用AI技術推動政府行政流程及政策決策智慧化，進一步提升政府治理效率與公共服務品質。

代理縣長林茂盛今天在縣務會議表揚肯定水資處的表現，縣府未來將持續深化AI人工智慧與數位科技應用，結合既有業務資料及治理經驗，建構更完善的智慧化管理機制，讓科技成為政府治理的重要助力，持續提升行政效能與服務品質，打造兼具「智慧治理、科技創新與永續發展」的山坡地管理新模式。