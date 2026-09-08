極端氣候衝擊基隆愛四路屢海水倒灌 市府推動防災型都更

基隆廟口夜市愛四路一帶地勢低，雨勢較大時除山坡地雨水逕流匯入外，加上海水回湧增加雨水排放難度，近來大雨或漲潮經常有海水倒灌淹水。基市府推動愛四路「防災型都市更新」，透過較大範圍的整體更新，將建築耐震與防水、基地保水與雨水貯留、公共空間及都市環境改善等需求整合，從單一建築防護提升到整體街區韌性，目前希望先凝聚居民共識。

副市長方定安率都市發展處長張書維、工務處長簡翊哲、仁愛區長李宗奇等相關單位前往愛四路現勘，實地了解當地地勢、建築環境及排水條件等，延續謝國樑市長指示，啟動防災型都市更新前期研議工作。

方定安說，近年極端氣候加劇，短延時強降雨事件增加，短時間大量雨水對都市排水系統造成極大負荷，也提高低窪地區積淹水風險。其中愛四路一帶鄰山近海，雨勢較大時，除山坡地雨水逕流匯入外，低窪地形加上海水回湧，也增加雨水排放的難度；此外，部分街區開發較早，既有基地條件、公共空間及排水環境受限，導致街區面對極端降雨的韌性相對不足。

方定安表示，「防災型都市更新」並非單純建物改建，而是透過較大範圍的整體更新，將建築耐震與防水、基地保水與雨水貯留、公共空間及都市環境改善等需求整合，從單一建築防護提升到整體街區韌性。

但防災型都市更新需建立於在地意願高度整合的基礎，有其困難性，市府說，會提供相關行政協助，先鼓勵有意願的住戶與店家共同討論整合，後續區公所將邀集在地里長、店家及住戶等座談，第一線聽取在地意見，共同討論適合基隆市中心區的防災改善方案。

副市長方定安今天前往愛四路現勘，實地了解當地地勢，啟動防災型都市更新前期研議工作。圖／基隆市政府提供