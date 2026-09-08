台東金針山「一地兩管」數十年難解 6套行政區劃方案上桌

台東太麻里鄉金針山長年存在「人歸太麻里、地管金峰」的特殊情況，戶籍與土地管理權分屬不同鄉鎮，衍生道路維護、公共設施、土地管理及行政服務等爭議。隨著中央行政區劃相關法規修訂完成，縣府委託台東大學團隊啟動行政區劃執行計畫，經地方調查及說明會蒐集意見，目前已提出6套調整方案，行政區劃問題正式進入實質討論階段。

金針山是台東知名觀光及農業發展區域，不過山區居民戶籍多屬太麻里鄉，部分道路及公共設施也由太麻里鄉公所維護，但土地管理業務則涉及金峰鄉，長年形成權責分散、行政服務不易整合的情況。

為尋求解決方案，縣府委託台東大學團隊進行研究，除走訪太麻里、金峰兩鄉公所、代表會及居民，也透過多場說明會蒐集地方意見，從行政管理及地方需求等面向提出6種不同版本。

研究團隊表示，兩鄉對金針山都有不同需求，因此6個方案各有有利及不利之處，目前尚未定案，後續仍須由縣府進一步討論、確認，並持續與地方溝通。

金針山休閒農業區居民希望現由原民會交由金峰鄉管理的相關管理權能回歸太麻里，同時讓金針山人地都回歸太麻里，認為如此才能從根本解決長年存在的行政管理問題。

不過，金峰鄉居民則強調，行政區劃不能只考量現代行政便利性。居民指出，嘉蘭村由8個部落組成，金針山一帶過去也曾有4、5個部落舊址，是族人世代生活、耕作的傳統區域，因此行政區劃調整也應納入部落歷史，以及族人與土地之間長久形成的連結。

延宕數十年的金針山「一地兩管」問題，如今進入6套方案比較階段，但行政界線背後牽涉的不只是治理權責，更包括居民生活、地方發展及原住民族土地歷史。未來如何兼顧行政效率、現住居民權益與傳統領域脈絡，將是能否凝聚地方共識的關鍵。