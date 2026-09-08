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電子煙「持有」也要罰！台東16處回收點今啟用 免具名投遞

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣各鄉鎮市衛生所設置電子煙回收點，民眾可自主投遞，不須提供姓名及個人資料，回收措施將配合電子煙修法進度辦理。圖／台東縣衛生局提供
台東縣各鄉鎮市衛生所設置電子煙回收點，民眾可自主投遞，不須提供姓名及個人資料，回收措施將配合電子煙修法進度辦理。圖／台東縣衛生局提供

電子煙管制再收緊！衛生福利部提出菸害防制法部分條文修正草案，未來除製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用電子煙已受禁止外，連「持有」也將納入處罰範圍。為配合修法，台東衛生局今起在各鄉鎮市衛生所設置16處電子煙回收點，持有民眾可免具名、免提供個人資料，自主將電子煙投入專用回收桶。

衛生局表示，修法草案規畫電子煙持有人一旦違法，將處新台幣3萬元以上、10萬元以下罰鍰，相關物品也將遭沒入。新法施行後另規畫1個月緩衝期，讓民眾妥善處理手上的電子煙，台東回收措施也將配合修法進度，持續至緩衝期屆滿。

衛生局提醒，電子煙並非「比較安全的菸」，尤其同時使用電子煙與傳統紙菸，可能增加健康危害及戒菸困難。家長、學校及社會各界應共同協助青少年遠離電子煙及其他菸品。

衛生局指出，現行菸害防制法禁止電子煙等類菸品的製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用，這次修法草案再將「持有」納入管制，意味未來即使沒有販售或使用行為，單純持有也可能面臨處罰。

目前仍持有電子煙的民眾，衛生局呼籲不要購買、使用或替他人保管，可就近前往縣內16處衛生所回收點自主投遞，不必留下姓名或個人資料；全國其他回收地點則可至國民健康署電子煙防制專區查詢。

電子煙 台東 衛生局

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