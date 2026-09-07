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網路冒用「台東親子館」名義假徵才 縣府籲先查證

中央社／ 台東7日電

近日網路社群出現「台東親子館」徵才訊息，刊載工作日期、時間、薪資待遇及工作內容，並附表單供民眾填寫，台東縣政府今天澄清並無此項招募，呼籲民眾勿輕信、填寫不明表單或提供個資。

台東縣政府表示，近日接獲民眾反映，社群平台Threads出現以「台東親子館」名義刊登的徵才資訊，經查相關招募內容及報名表單均非縣府或親子館官方管道發布。網路徵才訊息經常涉及姓名、聯絡方式等個人資料蒐集，民眾看到以政府機關或所屬服務據點名義發布的徵才、活動或福利資訊時，應先確認發布來源及真偽，避免因誤信不明訊息而衍生個資外洩或其他風險。

縣府提醒，對於來源不明的徵才訊息，切勿任意點擊連結，或填寫身分證字號、聯絡方式、銀行帳戶等個人資料，更不要依對方指示加入陌生通訊軟體帳號、提供驗證碼或進行金錢交易。

民眾如果對「台東親子館」相關徵才或活動資訊有疑問，可直接洽詢台東縣政府社會處兒少及婦女福利科或各親子館確認。

縣府社會處指出，縣內有委由國立屏東科技大學執行的台東縣親子館、巴然依然依部落永續發展協會執行的大武親子館、委由社團法人台灣安心家庭關懷協會執行的關山親子館、委由台灣公益社會實踐協會執行的成功親子館等4個親子館，為縣府提供育兒支持及親子服務的重要據點，如有正式人員招募需求，將依相關規定及實際招募方式對外公告。

台東縣府呼籲，社群平台資訊流通快速，面對徵才、福利或活動等訊息，應「先查證、再行動」，尤其涉及填寫個人資料或金錢往來時更應提高警覺；如發現疑似詐騙情形，可撥打165反詐騙諮詢專線查證，共同防範不法人士冒用政府機關或公共服務單位名義。

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