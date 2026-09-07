花蓮文旦柚上市 鼓勵消費可抽造型小金豆組
花蓮縣文旦柚進入產季，縣府今年以「城市收成日常」為核心，串聯店家、旅宿、農遊等，並與金飾業者合作，鼓勵民眾購買文旦柚，有機會抽中價值逾新台幣5萬元的文旦柚造型小金豆組。
花蓮縣政府今天舉行文旦柚宣傳記者會，宣告花蓮文旦柚系列活動啟動，首度攜手韓國人氣IP「EstherBunny艾絲樂小兔」合作促銷。
縣長徐榛蔚表示，花蓮文旦柚種植面積約占全國1/4，是重要產區，今年以「城市收成日常」為核心，串聯店家、旅宿、市集、農遊、產品開發、實體通路等，讓消費者可以品嚐，走進產地，也能在日常消費中認識花蓮農產。
花蓮縣政府農業處推出柚香城市漫遊、柚香小旅行、柚香良菜市集等活動，並有食用、飲料、生活用品等各式加工品。
農業處長陳淑雯說明，特地與金飾品牌合作，推出「黃金比例、柚見金喜」消費抽獎活動，消費者購買指定農家文旦柚，完成登錄，有機會抽小金豆組，特獎為6顆實心黃金豆1組，市價約5萬元，頭獎3名可獲2顆1組實心黃金豆，預計10月抽獎。
花蓮最大文旦柚產地瑞穗鄉，農會總幹事黃盛皇接受媒體聯訪表示，鄉內種植面積680公頃，目前進入採收期，今年在開花結果期受氣候乾旱影響，收成較往年減少2成5，預估有3000萬台斤左右。去年文旦柚外銷990公噸左右，中國大陸占5成以上，希望今年能夠再突破，除了中國，還銷往日本、新加坡、馬紹爾等地，努力拓展通路。
黃盛皇說，價格部分，批發行情上漲1到2成，但是消費者末端售價不調漲；柚農包裝分成2種規格，分別為10顆10台斤價格約500到600元，另一為12顆10台斤約700到850元；明天農會辦理文旦柚評鑑，獲得金牌獎銷售價格會更好。
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