宜蘭市公所重視環保減碳 東門觀光夜市18、19日接力發放抵用券

宜蘭市公所近來積極透過活動鼓勵民眾環保減碳，繼今年6月在傳統市場推出「市場減碳券」，獲民眾熱烈響應後再接再厲，即將在東門觀光夜市接棒辦理「減碳愛地球，夜市抵用券」活動，請民眾備妥環保購物袋或餐具兌換抵用券。

市公所今天宣布活動將於9月18日（星期五）及9月19日（星期六）傍晚5時40分登場，請民眾前往東門觀光夜市消費，在指定地點出示自備環保購物袋、環保餐具或環保杯等環保用品，經現場工作人員確認符合資格後，即可用現金100元兌換1份「夜市抵用券」，每份2張、每張可抵消費100元，提醒民眾活動兩天、每天一場限量發送600份，兩場共發送1200份。

市長陳美玲表示，今年6月份在公有傳統市場舉辦市場減碳券活動已結束，場場爆滿，吸引人潮進入傳統市場消費，不僅成功帶動市場經濟，也讓更多民眾養成購物自備環保用具的好習慣。這次活動移師到人氣旺盛的東門觀光夜市，鼓勵民眾購物自備環保袋、環保杯及環保餐具，減少一次性塑膠袋或免洗餐具。

陳美玲說，環保不僅是理念，更是生活實踐，日常消費從購物自備環保用品做起，一步一腳印，人人都能為地球盡一份心力，期盼藉由活動達到消費者、商家、環境「三贏」目的。減碳愛地球，夜市抵用券活動詳情領取辦法，請上Facebook搜尋「來宜蘭逛市場－宜蘭市場放送頭」粉絲專頁查詢，共用實際行動守護愛地球。

宜蘭市公所即將在東門觀光夜市辦理「減碳愛地球，夜市抵用券」活動，請民眾備妥環保購物袋或餐具，現金100元可以兌換1份200元的「夜巿抵用券」。圖／市公所提供

宜蘭市公所即將在東門觀光夜市辦理「減碳愛地球，夜市抵用券」活動，請民眾備妥環保購物袋或餐具，現金100元可以兌換1份200元的「夜巿抵用券」。圖／市公所提供

宜蘭市公所即將在東門觀光夜市辦理「減碳愛地球，夜市抵用券」活動，請民眾備妥環保購物袋或餐具，現金100元可以兌換1份200元的「夜巿抵用券」。圖／市公所提供