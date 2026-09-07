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基隆眷村文化節安排走讀、餐桌、講座與美食 體驗眷村文化記憶與味覺

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆眷村文化節舉辦餡行走讀、餡桌開席、餡語講食和餡食無界4場活動，即日起開放線上報名，額滿為止。圖／基隆市文化觀光局提供
基隆眷村文化節舉辦餡行走讀、餡桌開席、餡語講食和餡食無界4場活動，即日起開放線上報名，額滿為止。圖／基隆市文化觀光局提供

基隆市文化觀光局今天表示，「基隆眷村文化節」10月17、18日登場，分別舉辦餡行走讀、餡桌開席、餡語講食和餡食無界4場兼具深度與趣味活動，即日起開放線上報名，額滿為止。

基隆眷村文化節今年以「餡在．味來」為主題，透過走讀、餐桌、講座與跨界美食，邀請民眾走進眷村文化的記憶與味覺。活動串聯歷史場域、家常料理與跨文化交流，展現眷村生活的溫度與多元風貌。

文觀局表示，在眷村的餐桌上，家常味如同餡食般，層層包裹著世代的記憶。走讀是外皮，帶領我們看見生活的紋理。辦桌是熱鬧的口感，重現鄰里共享的氛圍。講座是細細剖析的餡料，揭示飲食背後的文化符號。跨界美食則讓傳統家常味在異國料理中展現新風貌。

餡行走讀活動10月17日上午10時在中正區公所集合後，由基隆在地團隊「雞籠卡米諾」領軍，帶領民眾徒步探索，梳理軍事地景與常民生活的交織脈絡，終點安排眷村水餃，用熱騰騰的家常滋味為旅程劃下句點。

10月17日11時30分餡桌開席在司令大院子登場，結合經典佳餚與復古童趣的沉浸式體驗，由「玉龍宴席」操刀道地眷村菜餚，並設置趣味童玩挑戰關卡，讓參與者在品味美食之際重拾童心，挑戰成功還能將限量童趣小禮帶回家。

餡食無界活動10月18日下午1時在成功國小食育教室舉辦，由眷村小孩「幸福滋味家」李璐指導，將濃郁的眷村滷味包進酥脆的越南麵包中，展現眷村文化兼收並蓄、與時俱進的創新生命力。

餡語講食邀請知名文化人馬世芳，10月18日下午2時在陽明海洋文化藝術館3F教室開講，以家常菜為引子，暢談餐桌上的時代記憶與生活故事。現場兌換飲品，讓味覺與敘事交融出立體的餐桌風景。

文觀局表示，基隆眷村文化節活動期間推出專屬設計的「紀念杯墊」，將經典眷村符號轉化為質感生活器物，讓走訪的民眾能將這份承載時代溫度的記憶帶回日常桌席。各場次席次有限，即日起在ACCUPASS活動通（https://www.accupass.com/organizer/detail/2607290636369035620410）開放線上報名。

眷村 基隆 講座

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