宜蘭五峰旗風景區景觀大改造 亮點工程「溫泉泡腳池」享受林間足浴

宜蘭縣老字號的礁溪鄉五峰旗風景特定區，縣政府為提升整體遊憩品質，第一期改造工程的核心亮點「溫泉泡腳池」完工，今天舉行啟用儀式，日後可以讓遊客在登山、享受瀑布芬多精之後，坐下來舒服泡泡腳，在遊程中一口氣感受「遊山、賞瀑、泡湯」的完整遊憩體驗。

五峰旗風景特定區擁有瀑布、森林、步道及礁溪溫泉等多元特色，五峰旗再上去就是知名的美景朝聖地「抹茶山」，五峰旗早年是縣內相當知名的風景區，每天數十輛遊覽車進出，但隨著各地的景區設施多元化，五峰旗遊憩服務設施逐漸老舊，去年在縣議員林聰池大力爭取下，縣政府爭取2億元經費展開整修工程。

宜蘭縣政府推動「五峰旗風景特定區遊憩品質提升工程」，透過遊憩環境、步道動線及公共設施改善，打造更安全、舒適且具地方特色的旅遊環境，讓遊客在欣賞五峰旗瀑布與山林景致之餘，也能體驗溫泉特色與魅力。

「溫泉泡腳池」是第一期工程最具特色的核心亮點，縣政府把礁溪豐富的溫泉資源導入五峰旗自然景觀場域，讓遊客在瀑布、森林與山林步道遊賞之後，可以就近坐下泡泡腳、放鬆身心。

溫泉泡腳池不僅是休憩設施，更是串聯五峰旗自然景觀與礁溪溫泉特色的重要節點，工程內容包括溫泉泡腳池及周邊休憩空間建置、遊憩景觀改善、步道與遊客動線優化、座椅等休憩設施配置，照明安全與無障礙等設施，遊憩設施與自然環境融合，遊客能在山林景致環抱下享受泡腳浴。

第二期工程規劃設計中，後續將接續第一期工程成果，從整體遊憩空間、服務設施、步道動線及景觀環境等面向進行規劃，逐步完善五峰旗整體遊憩服務機能。

五峰旗入口廣場景觀也必須大改造，縣政府著手辦理廣場用地變更，成為旅遊服務設施用地，透過土地使用規劃調整，將為未來五峰旗廣場及周邊旅遊服務機能預留更完整的發展空間，強化遊客休憩、旅遊服務及公共設施等功能，並與第一、二期工程相互串聯，逐步建構完整的五峰旗遊憩服務體系。

宜蘭縣政府投入2億元進行五峰旗風景區遊憩品質提升工程，第一期亮點工程「溫泉泡腳池」今天啟用，遊客爬完山，可以坐下來享受泡腳的美好林間足浴。圖／縣府提供

宜蘭縣政府投入2億元進行五峰旗風景區遊憩品質提升工程，第一期亮點工程「溫泉泡腳池」今天啟用，遊客爬完山，可以坐下來享受泡腳的美好林間足浴。圖／縣府提供

宜蘭縣政府投入2億元進行五峰旗風景區遊憩品質提升工程，第一期亮點工程「溫泉泡腳池」今天啟用，遊客爬完山，可以坐下來享受泡腳的美好林間足浴。圖／縣府提供