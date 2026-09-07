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客運掉滅火器噴乾粉 嚇人結局神反轉…首都補送2千紅包乘客讚:漂亮
一輛行駛國五的首都客運才剛要上宜蘭交流道，廁所旁的滅火器突然掉落走道，撞擊後大量噴出乾粉，車內瞬間充滿粉霧白茫，有人被粉末嗆到咳嗽；司機沉著應變先引領乘客下車，並連繫派車支援，大約14分鐘支援車輛到達前，司機對乘客逐一登錄手機，業者事後電話關懷，贈供2張車票及2000元紅包壓驚，讓人大讚危機處理一百分。
事發4月7日上午7時11分，，首都客運行經交流道附近迴轉路段時，由於轉彎離心力，造成車內原本靠近廁所位置的滅火器掉到走道，噴出大量乾粉，車廂充斥白粉瀰漫，乘客驚嚇掩鼻，趕緊下車。現況被乘客拍下，地板留下密密麻麻的鞋印，滅火器掉在車身中段的座椅旁，顯得事發突然讓人措手不及。
此時，首都訓練有素的司機沉著冷靜，第一時間先讓乘客下車，馬上連絡公司調派支援車輛，大約7時25分替代載送乘客的車輛就已經抵達，前後14分鐘處理非常迅速，當下就讓乘客之一的劉先生留下深刻印象。
劉先生表示，這件事並沒有在乘客下車轉乘載走就結束，細心的司機貼心帶著乘客過馬路，逐一登記聯絡電話；事後客運業者展現誠意及貼心，後續不僅提供2張車票作為補償，還包了2000元紅包並附上名片，告知乘客若之後出現身體不適，都可以再與公司聯絡。
劉先生大讚首都客運的危機處理及後續關懷都做得「太漂亮」，幾乎下一百分，雖然事發時嚇了一跳，但司機處理得當、14分鐘內火速派車，後續關懷與補償都很到位，日後還是會繼續搭乘首都客運。
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