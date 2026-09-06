基隆長庚醫院辦健走實踐永續生活 田徑場即將啟用 謝國樑邀民眾多運用

基隆長庚紀念醫院今天舉辦情人湖健走活動，結合健康宣導與醫療服務，將實踐ESG（環境、社會、治理）化為具體行動。基隆市長謝國樑出席時說，運動是對健康最好的投資，市立田徑場改建工程預計10月初完工，期盼重新啟用後，民眾多加善用，養成規律運動的良好習慣。

基隆長庚醫院舉辦情人湖健走活動，今年邁入第19年。院長吳俊德院、副院長李立夫和管理部主任吳國鳴，今天帶領同仁和民眾一起健行。謝國樑和基隆市議長童子瑋、副議長楊秀玉和安樂區選出的市議員吳驊珈、鄭愷玲、張之豪等來賓也出席，祝福與會者走出活力和健康。

基隆長庚表示，健走不僅是簡單易行的運動，也是親近自然、實踐低碳生活的方式。雖然天公不作美，今天下著雨，但參加民眾仍撐傘、穿雨衣健行。醫院希望情人湖健走不只是一年一次的活動，更能成為民眾建立健康生活習慣的起點，鼓勵大家與家人一起養成規律運動習慣，天天運動，健康久久。

情人湖健走結合健康宣導與公益服務，長庚醫院在會場設置減碳宣導、手部衛生宣導、病人安全宣導、器官捐贈宣導、戒菸宣導、安寧宣導、中醫養生茶及骨質疏鬆檢測8大主題攤位，從疾病預防、健康促進到生命教育，提供民眾多元實用的健康資訊。

情人湖健走活動持續推動「無痕飲水」理念，鼓勵民眾自備環保杯或使用循環杯至供水站飲水，不發放瓶裝礦泉水。醫院估算本次活動可減少約2500個寶特瓶使用，減碳約382公斤，相當於32棵樹一年吸收的碳量。

謝國樑致詞時，感謝吳俊德領導的基隆長庚醫院，長期以來作為基隆市民健康最重要、最關鍵的醫療後盾。市府也將會持續付出努力，與長庚團隊保持最緊密的配合，攜手共同為市民的健康生活強力把關。

謝國樑說，市立田徑場預計10月初完工，期盼全新的田徑場啟用後，市民朋友能多加善用場地，養成規律運動的良好習慣，大家一起努力，讓自己更健康、更快樂。

基隆長庚醫院今辦情人湖健走活動，千人響應親近自然、實踐低碳生活方式。圖／基隆長庚提供

基隆長庚醫院今辦情人湖健走活動，千人響應親近自然、實踐低碳生活方式。圖／基隆長庚提供

基隆長庚醫院今辦情人湖健走活動，千人響應親近自然、實踐低碳生活方式。圖／基隆長庚提供

基隆長庚醫院今辦情人湖健走活動，千人響應親近自然、實踐低碳生活方式。圖／基隆市政府提供