童子瑋辦基隆400童樂會首場感動落幕 18日安排即將成真火舞團演出

童子瑋進步基隆辦公室昨晚舉辦「基隆400童樂會」，安排舞鈴劇場演出《海洋之心》，吸引2000名大小朋友到場，場面熱烈。童子瑋今天表示，18日晚上將再辦一場「童樂會」，由即將成真火舞團演出《動物消防隊》，歡迎親子參加。

童子瑋表示，希望在基隆400年的時間點上，讓孩子能在家長陪伴下接觸國際級的文化、藝術與表演，也讓基隆成為孩子能平安、快樂長大的城市。首場「基隆400童樂會」昨晚在碇內登場，吸引超過2000人參加。基隆400不只是回顧城市歷史，也應該成為市民共同參與、讓孩子留下美好記憶的時刻。

童子瑋指出，昨晚是與紙風車鄉村藝術卡車工程合作，由舞鈴劇場帶來《海洋之心》演出，把傳統技藝中的扯鈴結合劇場與不同形式的舞蹈，創造出全新的表演形式。讓孩子在社區裡就能欣賞高水準演出，是推動文化平權的重要一步，也能讓藝術更貼近市民生活。

舞鈴劇場是台灣知名的當代跨界表演藝術劇團，以「扯鈴」為核心，結合舞蹈、體操、聲樂、新馬戲與多媒體視覺科技，表演足跡遍及全球30多個國家。

童子瑋說，相信欣賞國際級表演，對孩子來說是很好的啟發。《海洋之心》讓孩子看見，一個看似小小的興趣，只要敢於發揮想像力，就能不斷延伸，擁有更巨大的可能性，這也是他希望透過「基隆400童樂會」傳達的精神，讓小朋友在長大的過程中，可以輕鬆、快樂地探索世界，也在文化、藝術與運動中找到自己的熱情。

9月18日晚上的「基隆400童樂會」，安排即將成真火舞團帶來《動物消防隊》演出。童子瑋邀請家長與大小朋友繼續參加。接下來的「基隆400童樂會」，還會有更多活動，期待用文化與表演陪伴孩子，讓更多市民一起感受基隆400年的歡慶氣氛。

童子瑋進步基隆辦公室舉辦「基隆400童樂會」，安排舞鈴劇場演出《海洋之心》，吸引2000名大小朋友到場，場面熱烈。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

童子瑋進步基隆辦公室舉辦「基隆400童樂會」，安排舞鈴劇場演出《海洋之心》，吸引2000名大小朋友到場，場面熱烈。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

童子瑋進步基隆辦公室舉辦「基隆400童樂會」，安排舞鈴劇場演出《海洋之心》，吸引2000名大小朋友到場，場面熱烈。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

童子瑋進步基隆辦公室舉辦「基隆400童樂會」，安排舞鈴劇場演出《海洋之心》，吸引2000名大小朋友到場，場面熱烈。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供