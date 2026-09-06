基隆捷運八堵站聯外交通有困境 謝國樑、李四川聯手超前部署3方案

基隆捷運八堵機廠的開發機關是新北市政府，八中社區預定地將興建14棟住商混合大樓，聯外交通成難題。新北市長參選人李四川、基隆市長謝國樑今交流城市建設時，基市提出拓寬舊橋、建新橋和闢新路3方案，兩人連手超前部署基捷日後交通配套方案。

李四川和謝國樑今到八中社區，聽取基市府交通處簡報當地興建基捷的未來發展願景，未來將由八堵機廠、社后機廠，共同服務基隆捷運、汐止東湖線和民生汐止線，3條捷運路線會採取「一車到底」的營運模式，讓從八中社區往返大台北地區更快速便利。

交通處指出，八堵機廠開發面積約 6.2公頃，分兩階段辦理用地取得，初期是車站跟重要基電設施用地。因為民生汐止線綜合規劃案送審中，後期八堵機廠維修站，駐車廠等相關設施也納入規劃中，後續用地取得由民生汐止線辦理。

交通處出示新北市捷運工程局提供的基捷八堵機廠和八堵車站開發示意圖，目前規劃興建人工平台，機廠在平面層，下方是停車場，上方共有14棟住商混合大樓，同時引入日照、長照、社福中心、運動設施、會議廳、圖書室等公益設施，提升在地生活品質。

交通處說，八中社區地勢相對較低，目前聯外道路僅雙向各一線道的金華街和八德橋。因應八堵機廠開發案，基市府和外做交通評估分析報告，改善聯外交通方案包括新橋跨越基隆河，接國安路後通往中山高，外加八德橋，以及新建跨台鐵軌道橋梁接八堵路。

八堵站是基隆捷運第一階段北端終點站，交通處指出，基捷第二階段未來將由八堵站從平面抬升，延伸到麥金路後進入基隆市中心，基市府跟新北市政府已經延商預留土地，做為基捷第二階段列車停放與路線抬升延伸用地。

李四川表示，捷運軌道及交通建設是串聯基北北桃的關鍵動脈，未來將優先推動汐東線自東湖向南延伸3個車站，銜接環狀線東環段，打通汐止、汐科進入台北市區路網的瓶頸，減少交通壅塞。

李四川也說，會與謝國樑緊密合作，實現一線串聯基隆、新北到台北的交通願景，基捷八堵機廠、八堵站後續新闢跨河橋梁及聯外道路等規劃，雙方也會超前部署交通配套需求。