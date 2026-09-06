參山處助攻國旅補助商機 健行、音樂、光影的谷關溫泉之旅

交通部觀光署「平日住宿獎助」9月1日起正式上路，一般地區平日連續住宿2晚，第1晚最高折抵800元、第2晚最高1200元，合計最高2000元；「台灣好湯」系列活動昨天舉辦「山谷巡禮・星空樂章」，串聯松鶴部落健行、森林療癒、泰雅文化、原民美食、星空音樂、璀璨光影與谷關溫泉，吸引逾千名遊客走進山城，從白天玩到夜晚。

參山國家風景區管理處表示，現在的國旅已經不只是「去哪裡」，而是「為什麼值得留下來」。今年「台灣好湯」以「四季泉旅．台式療癒」為主軸，將溫泉從一池好湯延伸至周邊山林、部落文化與地方生活；搭配9月起平日住宿獎助政策，更希望鼓勵遊客從過去當日往返，轉變為住一晚、甚至安排3天2夜的深度旅行。

參山處長曹忠猷說，谷關不只有溫泉，還有山林、部落、美食及燈光節，希望大家趁著國旅補助多來谷關走走，住一晚、慢慢玩，多品嘗在地美食、支持在地店家，也為地方觀光帶來更多商機。

昨天下午「松鶴部落健行」登場，參山處長曹忠猷和來賓、部落代表與600位民眾鳴笛啟程，全程約4公里，串聯松鶴檜木板屋、伐木體驗、久良栖森林療癒步道、獵寮、紋面體驗及五葉松大道，伐木體驗讓不少家庭大小朋友親自拿起鋸子挑戰，沿途再搭配紅藜饅頭、白背黑木耳汁、五葉松汁等在地補給，讓遊客走進山林、體驗泰雅文化，山谷燈光節璀璨光影中登場，曹忠猷與來賓共同啟動晚間活動，為谷關再掀旅遊熱潮。

參山處指出，「星空音樂會」在谷關公園璀璨光影中登場，由「YIFUART LED光影特技秀」揭開序幕，「微醺開根 Radiw Raliw樂團」、吳霏 FEI、KaNiT卡尼特樂團、李芷婷 NASI、查馬克打擊合唱團及泰雅原舞工坊輪番演出，最後由人氣團體「黑旋風 BLACK STORM」壓軸登台。當音樂、星空與山谷燈光節沉浸式光影交會，谷關的夜晚不再只是泡湯前後的空白時間，而成為值得旅客專程留下來的一段旅行。

參山處指出，活動提供「谷關公園—松鶴部落運動公園」免費接駁專車，參與健行的前200名登記入住指定合法旅宿者，更可享500元住宿回饋金；搭配今年9月起推出的平日國旅優惠，民眾還可依規定使用平日住宿獎助，一般地區連住2晚最高折抵2000元，並有1200元生日券及Taiwan PASS等優惠，降低交通與住宿門檻，讓原本一天的健行、賞燈行程，有機會延伸成2天以上的谷關山林假期。

參山處強調，山谷燈光節將持續點亮谷關至11月1日，10月31日還有周末行銷活動接力登場；10月起「台灣好湯」也將推出線上限定活動，民眾依指定方式上傳旅遊美照並入住合作旅宿，可兌換限量「泉癒氣泡水」。即日起加入「台灣好湯」LINE官方帳號好友，還可獲得50點LINE POINTS，數量有限、送完為止。

「台灣好湯」系列活動昨天舉辦「山谷巡禮・星空樂章」，串聯松鶴部落健行、森林療癒、泰雅文化、原民美食、星空音樂、璀璨光影與谷關溫泉，吸引逾千名遊客走進山城，白天玩到夜晚。圖／參山國家風景區管理處提供

「台灣好湯」系列活動昨天舉辦「山谷巡禮・星空樂章」，串聯松鶴部落健行、森林療癒、泰雅文化、原民美食、星空音樂、璀璨光影與谷關溫泉，吸引逾千名遊客走進山城，白天玩到夜晚。圖／參山國家風景區管理處提供