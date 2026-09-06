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基隆淹水啟動補助 中市支援抽水機

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
台中市長盧秀燕關心基隆災情，昨調度三台大馬力移動式抽水機及相關人力到基隆支持。記者游明煌／攝影
台中市長盧秀燕關心基隆災情，昨調度三台大馬力移動式抽水機及相關人力到基隆支持。記者游明煌／攝影

基隆前天強降雨多處釀災，大水淹入商家、民宅，也有汽機車泡水受損，災情慘重，市府除補助淹水房屋一至三萬元外，市長謝國樑昨宣布將啟動災害準備金增加汽機車受損補助，一周內公告詳細補助辦法。另市府重啟防水閘門補助，每戶一至十萬元不等。

謝國樑說，受災戶後續還有環境清理、家具物品損壞及汽機車受損等問題需要處理，各區公所已進行受災戶調查及災損統計，將依實際災情及受災情形研議汽機車受損補助的資格與金額，相關稅捐減免措施也將一併評估。

台中市長盧秀燕關心基隆災情，水利局昨調度三台六英寸大馬力移動式抽水機及人力馳援基隆。謝國樑感謝跨縣市相互支援，第一時間伸援手是非常可貴力量。

基隆前天時雨量達八十一毫米，超過現有雨水下水道防洪承載能力每小時七十六毫米。國立台灣海洋大學河海工程學系特聘教授顧承宇說，時雨量逾五十毫米就有淹水風險，短延時強降雨恐成常態，建議中央要有更精準的瞬間強降雨的時雨量預警，以細胞簡訊及早通報民眾因應。

基隆 淹水 補助

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