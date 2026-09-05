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基隆廟口夜市愛四路海水倒灌滿出來 大型抽水機抽水謝國樑勘查

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市長謝國樑再度前往愛四路勘查，提前做好防災準備。圖／基隆市政府提供
市長謝國樑再度前往愛四路勘查，提前做好防災準備。圖／基隆市政府提供

基隆廟口愛四路夜市原預報潮位約50餘公分，但實際監測水位一度達70餘公分，再次出現海水倒灌，部分水流溢出溝到馬路，市府將大型移動式抽水機進駐愛四路抽水警戒，並協助住家及店家架設防水擋板，市長謝國樑再度前往勘查，提前做好防災準備。

基隆昨天強降雨累積雨量近200毫米，今天又適逢大潮，低窪地區面臨雨後排水及海水回湧雙重壓力。謝國樑傍晚再到愛四路夜市商圈勘查防汛整備及排水狀況。

謝國樑表示，愛四路一帶地勢低窪，昨日大雨過後又碰上大潮，即使現場暫時沒有降雨，仍可能因潮位升高造成排水不易及海水回湧。但面對極端氣候及海平面上升趨勢，城市防災不能只依賴抽水機、防水閘門等應變措施，更要從城市整體規劃思考長期解方。

市府除持續強化現有防汛設備與應變能力，也將請副市長方定安協同國立台灣海洋大學等專業團隊，深化氣象、水文等資訊整合，並持續與中央氣象署合作，研議在氣象及水位資訊出現高風險變化時，針對特定易淹水區域強化預警與通知機制，讓居民及店家能更早掌握資訊、提前做好防災準備。

工務處長簡翊哲表示，市府目前已建置水災監測及預警機制，平時掌握年度大潮、滿潮等資訊，並透過愛六路監測站即時掌握實際水位變化。今日原預報潮位約50餘公分，但實際監測水位一度達70餘公分，市府因此提前3小時進駐愛四路警戒，並主動協助住家及店家架設防水擋板，同步啟動本市大型移動式抽水機；此外，在台中市政府跨縣市支援下，大型抽水機也進駐現場協助抽排，透過多重防汛措施降低溝渠水位及海水回湧造成的影響。

謝國樑強調，抽水機抽排、防水擋板都是第一線防汛的重要措施，但要面對極端氣候及海平面上升帶來的長期挑戰，仍必須從根本改善城市環境。長期則將由方定安帶領相關團隊，深入愛四路街廓與里長、店家及住戶溝通，從都市計畫、建築及防洪工程等面向整體盤點，研議「防災型都市更新」可行方案。

市長謝國樑再度前往愛四路勘查，提前做好防災準備。圖／基隆市政府提供
市長謝國樑再度前往愛四路勘查，提前做好防災準備。圖／基隆市政府提供

市長謝國樑再度前往愛四路勘查，提前做好防災準備。圖／基隆市政府提供
市長謝國樑再度前往愛四路勘查，提前做好防災準備。圖／基隆市政府提供

市長謝國樑再度前往愛四路勘查，提前做好防災準備。圖／基隆市政府提供
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謝國樑 基隆 強降雨 夜市

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