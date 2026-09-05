影／西班牙舞曲搭配書法展 基隆穿越400年感受大航海時代場景

基隆美術館「西班牙來台400暨乙巳台灣書法年展」今天開幕，充滿異國風情的西班牙舞曲揭開序幕，1626年西班牙人在基隆和平島建立聖薩爾瓦多城，為北台灣留下與世界交流的重要歷史印記。400年後，基隆透過書法藝術重新凝視這段歷史，不只是回望過去，更是展望未來。

中華民國書學會會長張炳煌教授引言，攜手基隆市副市長邱佩琳、知名書藝大師陶晴山等貴賓共同擔任開筆官，現場合力揮毫「基隆開新紀、雨港展風華」。

市長謝國樑致詞表示，1626年西班牙人來到基隆，至今正好屆滿400周年，2026年對基隆而言具有非常重要的歷史意義。400年前，基隆便是大航海時代歐亞海洋交流的重要節點；400年後的今天，基隆選擇以藝術作為媒介，重新回望這段波瀾壯闊的歷史，並透過藝術家一筆一畫的創作，重新書寫基隆與世界之間的文化連結。

展期到9月19日止，於基隆美術館301及M01展廳展出，以「海洋文化、歷史記憶、書藝傳承」為主軸，將書法藝術、城市歷史與數位科技緊密串聯。展場除展出多幅書法作品，今天播放「聖薩爾瓦多城」數位復原影片，並展示精緻的西班牙古船模型，透過影像、模型與筆墨藝術的虛實交融，帶領觀眾穿越400年時空，感受大航海時代的歷史場景。

策展人張炳煌推動傳統書藝與科技教育，今年榮獲日本政府頒授「旭日小綬章」。此次返鄉策展，將深厚的書法藝術涵養與基隆城市歷史相互結合，讓傳統書藝不只是靜態的作品展示，更成為重新認識城市歷史、連結當代生活的重要媒介。

展場也特別設置「智慧流動e筆」互動體驗區，民眾可透過數位載具親手揮寫中、西文祝福語，並利用AirDrop保存個人數位作品，體驗傳統書法與現代科技融合的創新形式；「基隆願景留言牆」則邀請參觀者寫下對城市未來的期許。

基隆美術館「西班牙來台400暨乙巳台灣書法年展」今天開幕。圖／基隆市政府提供

基隆美術館「西班牙來台400暨乙巳台灣書法年展」今天開幕。圖／基隆市政府提供

基隆美術館「西班牙來台400暨乙巳台灣書法年展」今天開幕。圖／基隆市政府提供