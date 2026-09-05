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學者示警「短延時強降雨恐常態」加強時雨量預警 基隆將補助防水閘門

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市府今年將提出防水閘門專案補助計畫，依不同淹水情況補助1到10萬元，圖為昨天義一路淹水民眾架設防水閘門。記者游明煌／攝影
市府今年將提出防水閘門專案補助計畫，依不同淹水情況補助1到10萬元，圖為昨天義一路淹水民眾架設防水閘門。記者游明煌／攝影

基隆昨天強降雨造成多處淹水災情，時雨量高達到81毫米，超過現有雨水下水道防洪承載能力約為每小時76毫米。國立台灣海洋大學河海工程學系特聘教授顧承宇說，時雨量逾50毫米就會淹水，他示警「短延時強降雨未來恐成常態」，建議中央要有更精準的瞬間強降雨「時雨量」預警作為，以細胞簡訊來及早通報讓民眾因應。

基隆基金一路、西定路、南榮路、義一路等也淹水嚴重，大水淹入商家．民宅地下室造成災情，市府今天說明昨天水災及未來因應作為。由於昨天多處路段大水淹入商家、民宅，市府工務處長簡翊哲表示，今年將提出防水閘門專案補助計畫，依不同淹水情況補助1到10萬元，前後門都可申請。

海大副校長、河海工程學系特聘教授顧承宇說，從近日中南部的淹水，到昨天北部淹水，基隆、新北萬里都淹得很嚴重，極端氣候強降雨發生頻率愈來愈高，極端強降雨的增加會造成複合型災害，也會愈來愈頻繁，大雨發生時山崩、土石流發生機率會更高且頻繁。

顧承宇表示，昨天豪雨顯示極端降雨預報仍具有高度不確定性，實際降雨強度明顯超出原先定量降水預報，原先昨天降雨預測約為40至50毫米，但上午七堵、安樂測站1小時累積雨量都逾80毫米，短時間內即達豪雨等級，顯示降雨具有「短延時、高強度及空間集中」特性。

基隆現有雨水下水道防洪承載能力約為每小時76毫米，顧承宇說，「基隆時雨量達到50毫米就是一級警戒，超過基本上就一定會淹水，這是根據十多年長長期觀測的情況。」

顧承宇建議，未來降雨預報強化「時雨量」預測，並結合即時雨量與在地災害熱區資訊，以更精確掌握局部強降雨發展及可能致災區域，爭取防災預警與應變部署時間。

消防局長游家懿說，昨天基隆大雨主要是集中在上午10時到11時，但中央氣象署的預警防災細胞簡訊是11時16分傳的。

副市長方定安說，預警的細胞簡訊非常重要，昨天到淹水受災戶現場聽到很多受災戶說，根本來不及因應，「一下子大水就淹上來了」，收到中央的簡訊已太晚了。

方定安表示，未來預報除參考氣象署定量降水預報及警特報外，將進一步整合雷達回波、即時雨量、水位、水情、道路積淹水資訊及災情通報，建立多元的預警判斷機制，並研議短延時強降雨的提前應變門檻。當監測資訊顯示特定區域降雨快速增強時，可提前啟動巡查、交通警戒、抽水機具及防水設施預布。

市府今年將提出防水閘門專案補助計畫，依不同淹水情況補助1到10萬元，圖為昨天義一路淹水民眾架設防水閘門。記者游明煌／攝影
市府今年將提出防水閘門專案補助計畫，依不同淹水情況補助1到10萬元，圖為昨天義一路淹水民眾架設防水閘門。記者游明煌／攝影

市府今天說明昨天水災及未來因應作為。記者游明煌／攝影
市府今天說明昨天水災及未來因應作為。記者游明煌／攝影

強降雨 雨量 基隆

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