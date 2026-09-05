國務機要費刪凍引關注 扶輪社送暖花蓮黎明庇護工場月餅訂單提前達標

總統府國務機要費遭刪凍爭議，引發外界對庇護工場營運關注，花蓮新荷、台北智城兩個扶輪社攜手做公益，今天到黎明庇護工場採購並協助包裝百盒月餅禮盒，再與老家協會一同送到獨居長輩手中；各界送暖下，黎明今年中秋月餅訂單提前達標，身障員工感受到滿滿支持。

新荷扶輪社社長郭毅山與台北智城扶輪社社長當選人康家惠，今早與多位社友到花蓮市富安路的黎明庇護工場，採購110盒月餅送弱勢，不少社友帶孩子參與，細心幫忙包裝，將公益行動再轉化為一堂溫暖的生命教育課。

郭毅山說，活動匯集各界善意，不只新荷與智城社友，遠在日本沖繩的友社好友長嶺浩治長期關注花蓮，花蓮的公證人何叔孋也加碼支持，一共採購110盒月餅，社友們再配合老家協會，把採買的禮盒親手送到獨居長輩手中，讓一盒月餅完成兩份愛心。

中秋節是黎明庇護工場每年重要收入，今年在國務機要費刪凍事件前已有企業踴躍支持，事件發酵後的外溢效應，訂單持續湧入。

台灣基督教門諾會職業資源發展中心副主任鍾京廷說，今年目標350萬元，已銷售超過5000盒，成長超過2到3成，提前達標。庇護工場身障員工包括烘焙班18人、洗滌班12人，以及10位一般人員，為應付大量訂單，連晚上都在加班工作。

鍾京廷說，中秋節是三大節日之一，也是庇護工場每年重要收入來源，今年推出4款月餅禮盒，有熱銷的蔥香月餅、新產品茶香豆沙月餅，以及牛軋餅系列等，也與在地知名品牌「百年傳奇」合作推出禮盒。庇護工場都是自給自足，中秋禮盒銷量提前達標非常欣慰，員工們都深刻感受到各界溫暖。

花蓮市長魏嘉彥昨天到黎明庇護工場關心並採購公益禮盒。魏嘉彥表示，市公所每逢春節、端午、中秋等傳統節慶，優先採購市區社福單位生產的產品，以實際行動支持，也鼓勵更多民眾及企業共同響應，支持庇護就業。

花蓮新荷扶輪社與台北智城扶輪社發起「中秋送暖・愛心雙重奏」社區服務，不少社友帶著孩子到黎明庇護工場一同採購月餅禮盒並協助包裝，讓公益行動轉化為一堂生命教育課程。記者王燕華／攝影