快訊

「揮汗有禮」運動30分鐘爽拿50元！他抓1漏洞難辨真偽？網齊嘆：自由心證

亞運棒球／鄭宗哲孫易磊等4旅外替換 劉致榮、徐翔聖有望遞補

資深女星宣布參選北市議員！爸爸哥哥都太有名...昔化名深耕地方8年

聽新聞
0:00 / 0:00

國務機要費刪凍引關注 扶輪社送暖花蓮黎明庇護工場月餅訂單提前達標

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮新荷扶輪社與台北智城扶輪社發起「中秋送暖・愛心雙重奏」社區服務，不少社友帶著孩子到黎明庇護工場一同採購月餅禮盒並協助包裝，讓公益行動轉化為一堂生命教育課程。記者王燕華／攝影
花蓮新荷扶輪社與台北智城扶輪社發起「中秋送暖・愛心雙重奏」社區服務，不少社友帶著孩子到黎明庇護工場一同採購月餅禮盒並協助包裝，讓公益行動轉化為一堂生命教育課程。記者王燕華／攝影

總統府國務機要費遭刪凍爭議，引發外界對庇護工場營運關注，花蓮新荷、台北智城兩個扶輪社攜手做公益，今天到黎明庇護工場採購並協助包裝百盒月餅禮盒，再與老家協會一同送到獨居長輩手中；各界送暖下，黎明今年中秋月餅訂單提前達標，身障員工感受到滿滿支持。

新荷扶輪社社長郭毅山與台北智城扶輪社社長當選人康家惠，今早與多位社友到花蓮市富安路的黎明庇護工場，採購110盒月餅送弱勢，不少社友帶孩子參與，細心幫忙包裝，將公益行動再轉化為一堂溫暖的生命教育課。

郭毅山說，活動匯集各界善意，不只新荷與智城社友，遠在日本沖繩的友社好友長嶺浩治長期關注花蓮，花蓮的公證人何叔孋也加碼支持，一共採購110盒月餅，社友們再配合老家協會，把採買的禮盒親手送到獨居長輩手中，讓一盒月餅完成兩份愛心。

中秋節是黎明庇護工場每年重要收入，今年在國務機要費刪凍事件前已有企業踴躍支持，事件發酵後的外溢效應，訂單持續湧入。

台灣基督教門諾會職業資源發展中心副主任鍾京廷說，今年目標350萬元，已銷售超過5000盒，成長超過2到3成，提前達標。庇護工場身障員工包括烘焙班18人、洗滌班12人，以及10位一般人員，為應付大量訂單，連晚上都在加班工作。

鍾京廷說，中秋節是三大節日之一，也是庇護工場每年重要收入來源，今年推出4款月餅禮盒，有熱銷的蔥香月餅、新產品茶香豆沙月餅，以及牛軋餅系列等，也與在地知名品牌「百年傳奇」合作推出禮盒。庇護工場都是自給自足，中秋禮盒銷量提前達標非常欣慰，員工們都深刻感受到各界溫暖。

花蓮市長魏嘉彥昨天到黎明庇護工場關心並採購公益禮盒。魏嘉彥表示，市公所每逢春節、端午、中秋等傳統節慶，優先採購市區社福單位生產的產品，以實際行動支持，也鼓勵更多民眾及企業共同響應，支持庇護就業。

花蓮新荷扶輪社與台北智城扶輪社發起「中秋送暖・愛心雙重奏」社區服務，不少社友帶著孩子到黎明庇護工場一同採購月餅禮盒並協助包裝，讓公益行動轉化為一堂生命教育課程。記者王燕華／攝影
花蓮新荷扶輪社與台北智城扶輪社發起「中秋送暖・愛心雙重奏」社區服務，不少社友帶著孩子到黎明庇護工場一同採購月餅禮盒並協助包裝，讓公益行動轉化為一堂生命教育課程。記者王燕華／攝影

花蓮新荷扶輪社與台北智城扶輪社發起「中秋送暖・愛心雙重奏」社區服務，到黎明庇護工場採購月餅禮盒，再送到弱勢長輩手中，讓一盒月餅完成兩份愛心。記者王燕華／攝影
花蓮新荷扶輪社與台北智城扶輪社發起「中秋送暖・愛心雙重奏」社區服務，到黎明庇護工場採購月餅禮盒，再送到弱勢長輩手中，讓一盒月餅完成兩份愛心。記者王燕華／攝影

月餅 國務機要費 黎明

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

一份善心雙份感動 世界和平會送月餅到偏鄉及弱勢家庭

選秋節禮的美 劉軒：藏著觀察送到心坎裡

中秋掀起「咖啡甜點風」！伯朗、CAMA推精品濾掛 星巴克月光寶盒開賣

30台居家雷射保健品送進金門家扶 企業、扶輪社跨海送暖

相關新聞

學者示警「短延時強降雨恐常態」加強時雨量預警 基隆將補助防水閘門

基隆昨天強降雨造成多處淹水災情，時雨量高達到81毫米，超過現有雨水下水道防洪承載能力約為每小時76毫米。國立台灣海洋大學河海工程學系特聘教授顧承宇說，時雨量逾50毫米就會淹水，他示警「短延時強降雨未來恐成常態」，建議中央要有更精準的瞬間強降雨「時雨量」預警作為，以細胞簡訊來及早通報讓民眾因應。

1萬8千人湧爆台東森林公園！全國萬人健走大會師熱鬧登場

「115年國民體育日全國萬人健走大會師」今天上午在台東森林公園盛大登場，吸引來自全國各地民眾、機關社團及公司行號約1萬8千人參與，清晨森林公園即湧入大批人潮，場面相當熱鬧。台灣體育總會表示，活動也同步帶動台東住宿、交通及餐飲商機，估計經濟效益超過1千萬元。

台中市長盧秀燕關切基隆淹水災情 跨縣市馳援抽水機今早出發

基隆市昨上午強降雨時雨量逾70毫米，超過雨水下水道防洪承載能力每小時76毫米，造成武崙溪、西定河均暴漲，基金一路、西定路、南榮路、義一路等淹水，大水淹入商家．民宅地下室造成災情。台中市長盧秀燕昨晚接獲基隆市政府救災支援需求後，今早啟動跨縣市馳援機制，由水利局緊急調度3台6英寸大馬力移動式抽水機及相關人力北上基隆支援。

國務機要費刪凍引關注 扶輪社送暖花蓮黎明庇護工場月餅訂單提前達標

總統府國務機要費遭刪凍爭議，引發外界對庇護工場營運關注，花蓮新荷、台北智城兩個扶輪社攜手做公益，今天到黎明庇護工場採購並協助包裝百盒月餅禮盒，再與老家協會一同送到獨居長輩手中；各界送暖下，黎明今年中秋月餅訂單提前達標，身障員工感受到滿滿支持。

爭取連任台東市長陳銘風：治水有感 綠翁聖惠端「拚建設」政見

尋求連任的國民黨台東市長參選人陳銘風，今天參加全國健走大會師活動。他細數過去四年與市府團隊實現改變包括綠地升級，全面改造公園，打造長輩運動、孩子遊戲的共融環境；交通順暢，推動雲南路拓寬，打通在地交通瓶頸；治水有感，完成太平溪左岸光廊、新園大排全段清淤；改善豐榮路69巷、浙江路、四維路等易淹水路段。

基隆淹水慘將補助汽機車受損 謝國樑：感謝盧秀燕支援抽水機

基隆昨天強降雨造成多處水患災情，除了大水淹入商家、民宅外，也有大量汽機車泡水受損，災情慘重，市府除補助淹水房屋1至3萬元補助外，市長謝國樑今天宣布，此次將啟動災害準備金，在既有房屋淹水補助之外，增加汽機車受損補助，一周內公告詳細補助辦法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。