快訊

「揮汗有禮」運動30分鐘爽拿50元！他抓1漏洞難辨真偽？網齊嘆：自由心證

亞運棒球／鄭宗哲孫易磊等4旅外替換 劉致榮、徐翔聖有望遞補

資深女星宣布參選北市議員！爸爸哥哥都太有名...昔化名深耕地方8年

聽新聞
0:00 / 0:00

爭取連任台東市長陳銘風：治水有感 綠翁聖惠端「拚建設」政見

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
尋求連任的國民黨台東市長參選人陳銘風，今天參加全國健走大會師活動。記者尤聰光／攝影
尋求連任的國民黨台東市長參選人陳銘風，今天參加全國健走大會師活動。記者尤聰光／攝影

尋求連任的國民黨台東市長參選人陳銘風，今天參加全國健走大會師活動。他細數過去四年與市府團隊實現改變包括綠地升級，全面改造公園，打造長輩運動、孩子遊戲的共融環境；交通順暢，推動雲南路拓寬，打通在地交通瓶頸；治水有感，完成太平溪左岸光廊、新園大排全段清淤；改善豐榮路69巷、浙江路、四維路等易淹水路段。

民進黨提名的台東市長參選人翁聖惠今在競選總部舉行「拚建設」政見記者會，提出建立「道路工程整合排程」，整合道路、人行、排水及交通工程，避免不同單位各自施工，出現「同一條路才鋪好，沒多久又被重新挖開」的情況。

陳銘風表示，生活優化部分也活化湧泉運動公園、推動垃圾定時定點清運；在地幸福，首辦生育津貼、提高重陽禮金、持續推動原民文化、體育、觀光與青年發展。

他強調，接下來，他將以「十二亮點2.0」與「六大公共空間升級」為核心，繼續拚河岸有光，點亮太平溪右岸，打造林蔭人行步道；街道有樹 ，升級海濱公園、湧泉公園，公園全面有蔭及空間升級，打造仁和球場、公園天幕、寵物友善空間。

翁聖惠則表示，道路、人行、排水與交通都是市民的生活問題，市公所應盤點年度公共工程，並與自來水、電力、電信、瓦斯等管線單位施工前完成資訊交換，能整合就一次施工，降低重複開挖及公帑浪費。同時建立道路、人行及排水熱點資料庫，依歷史積水、事故風險及使用人口排序，優先改善學校、醫院、市場、公園及長者常走路線的照明、坡道與過街安全。

談到停車問題，翁聖惠直指公五立體停車場。她表示，4年前停車改善是選前主打政見，市府也曾表示配合縣府興建公五立體停車場，但這座造價近7億元的停車場卻在爭議中動工，沒多久又停工，後續還爆出履約爭議。

翁聖惠強調，公五雖由縣府主辦，但市長對市民每天面對的停車困境仍有監督、反映責任，「『這不是我蓋的』，不能成為停車問題四年無解的理由」。

她並提出馬偕醫院、台東基督教醫院周邊交通改善，將會同縣府、警方、交通單位、長照業者及居民，檢討救護動線、長照接送臨停區、雨天上下車遮蔽及尖峰疏導。

翁聖惠表示，不會在工程評估前隨口承諾完工日期，但將建立「有資料、有排序、有協調、有進度、有驗收」制度，讓市民走得安全、雨天不再積水、道路不再反覆開挖、就醫不再塞成一團，喊出「換新，惠更好」。

民進黨台東市長參選人翁聖惠今舉行「拚建設」政見記者會，提出道路工程整合排程，並針對停車、人行安全及醫療院所周邊交通提出改善主張。圖／民進黨台東縣黨部提供
民進黨台東市長參選人翁聖惠今舉行「拚建設」政見記者會，提出道路工程整合排程，並針對停車、人行安全及醫療院所周邊交通提出改善主張。圖／民進黨台東縣黨部提供

陳銘風 治水 2026九合一選舉 台東縣選舉 政見

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

藍營「高屏連線」！柯志恩、蘇清泉合體攻治水拋捷運延伸東港

台南雨後道路坑洞連連、補丁交錯 議員批像「古都皮膚布滿皺紋」

參選人趕末班車…雲林劉建國喊「94要拚」 嘉義爆登記失敗

艋舺公園街友擴散周邊…居民陳情 蔣萬安承諾提對策

相關新聞

學者示警「短延時強降雨恐常態」加強時雨量預警 基隆將補助防水閘門

基隆昨天強降雨造成多處淹水災情，時雨量高達到81毫米，超過現有雨水下水道防洪承載能力約為每小時76毫米。國立台灣海洋大學河海工程學系特聘教授顧承宇說，時雨量逾50毫米就會淹水，他示警「短延時強降雨未來恐成常態」，建議中央要有更精準的瞬間強降雨「時雨量」預警作為，以細胞簡訊來及早通報讓民眾因應。

1萬8千人湧爆台東森林公園！全國萬人健走大會師熱鬧登場

「115年國民體育日全國萬人健走大會師」今天上午在台東森林公園盛大登場，吸引來自全國各地民眾、機關社團及公司行號約1萬8千人參與，清晨森林公園即湧入大批人潮，場面相當熱鬧。台灣體育總會表示，活動也同步帶動台東住宿、交通及餐飲商機，估計經濟效益超過1千萬元。

台中市長盧秀燕關切基隆淹水災情 跨縣市馳援抽水機今早出發

基隆市昨上午強降雨時雨量逾70毫米，超過雨水下水道防洪承載能力每小時76毫米，造成武崙溪、西定河均暴漲，基金一路、西定路、南榮路、義一路等淹水，大水淹入商家．民宅地下室造成災情。台中市長盧秀燕昨晚接獲基隆市政府救災支援需求後，今早啟動跨縣市馳援機制，由水利局緊急調度3台6英寸大馬力移動式抽水機及相關人力北上基隆支援。

國務機要費刪凍引關注 扶輪社送暖花蓮黎明庇護工場月餅訂單提前達標

總統府國務機要費遭刪凍爭議，引發外界對庇護工場營運關注，花蓮新荷、台北智城兩個扶輪社攜手做公益，今天到黎明庇護工場採購並協助包裝百盒月餅禮盒，再與老家協會一同送到獨居長輩手中；各界送暖下，黎明今年中秋月餅訂單提前達標，身障員工感受到滿滿支持。

爭取連任台東市長陳銘風：治水有感 綠翁聖惠端「拚建設」政見

尋求連任的國民黨台東市長參選人陳銘風，今天參加全國健走大會師活動。他細數過去四年與市府團隊實現改變包括綠地升級，全面改造公園，打造長輩運動、孩子遊戲的共融環境；交通順暢，推動雲南路拓寬，打通在地交通瓶頸；治水有感，完成太平溪左岸光廊、新園大排全段清淤；改善豐榮路69巷、浙江路、四維路等易淹水路段。

基隆淹水慘將補助汽機車受損 謝國樑：感謝盧秀燕支援抽水機

基隆昨天強降雨造成多處水患災情，除了大水淹入商家、民宅外，也有大量汽機車泡水受損，災情慘重，市府除補助淹水房屋1至3萬元補助外，市長謝國樑今天宣布，此次將啟動災害準備金，在既有房屋淹水補助之外，增加汽機車受損補助，一周內公告詳細補助辦法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。