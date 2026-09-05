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基隆淹水慘將補助汽機車受損 謝國樑：感謝盧秀燕支援抽水機

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
台中市長盧秀燕動關心基隆災情，調度3台6英寸大馬力移動式抽水機及相關人力上午10時到達基隆。記者游明煌／攝影
台中市長盧秀燕動關心基隆災情，調度3台6英寸大馬力移動式抽水機及相關人力上午10時到達基隆。記者游明煌／攝影

基隆昨天強降雨造成多處水患災情，除了大水淹入商家、民宅外，也有大量汽機車泡水受損，災情慘重，市府除補助淹水房屋1至3萬元補助外，市長謝國樑今天宣布，此次將啟動災害準備金，在既有房屋淹水補助之外，增加汽機車受損補助，一周內公告詳細補助辦法。

謝國樑今天表示，隨著積水逐步退去，也同步掌握受災市民後續需求，此次將啟動災害準備金，在既有房屋淹水補助之外，增加汽機車受損補助，希望在既有補助機制基礎上，進一步提供受災市民更多支持。

謝國樑說，對受災市民而言，後續還有環境清理、家具及物品損壞，以及汽機車受損等問題需要處理，市民遇到困難的時候，市府就應該站在最前面，能幫忙的地方，市府就要盡力幫忙。因此增加汽機車受損的補助，希望給予受災市民更多的支持與關懷。

目前各區公所已陸續進行受災戶調查及災損統計，市府將依實際災情及受災情形研議汽機車受損補助的資格與金額，相關稅捐減免措施也將一併評估。

謝國樑指出，目前房屋淹水已有既有補助機制，依淹水程度提供1至3萬元補助；此次則因應部分地區淹水造成汽機車受損的情況，進一步增加汽機車受損補助。市府將加速相關行政作業，預計於一周內公告詳細補助辦法，內容將包含房屋淹水及汽機車受損等補助項目，以及相關認定標準、申請資格與申請方式，讓受災市民能夠有所依循。

台中市長盧秀燕動關心基隆災情，第一時間伸出援手，台中市政府調度3台6英寸大馬力移動式抽水機及相關人力今天上午10時到達基隆。

謝國樑說，感謝盧秀燕市長在基隆有需要的時候第一時間伸出援手，迅速調度抽水設備及人力，「這份心意我們非常感謝。」面對極端氣候帶來的挑戰，跨縣市相互支援、攜手守護市民安全，是非常重要的力量。

副市長方定安、市府工務處長簡翊哲、消防局長游家懿上午向台中市府水利局人員表達感謝，將預置易淹路段防災，擔心近日又有強降雨。

台中市長盧秀燕動關心基隆災情，調度3台6英寸大馬力移動式抽水機及相關人力上午10時到達基隆。記者游明煌／攝影
台中市長盧秀燕動關心基隆災情，調度3台6英寸大馬力移動式抽水機及相關人力上午10時到達基隆。記者游明煌／攝影

市長謝國樑今天宣布，此次將啟動災害準備金，在既有房屋淹水補助之外，增加汽機車受損補助，一周內公告詳細補助辦法。聯合報系資料照
市長謝國樑今天宣布，此次將啟動災害準備金，在既有房屋淹水補助之外，增加汽機車受損補助，一周內公告詳細補助辦法。聯合報系資料照

謝國樑 淹水 基隆 盧秀燕 抽水機

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