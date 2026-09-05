1萬8千人湧爆台東森林公園！全國萬人健走大會師熱鬧登場

「115年國民體育日全國萬人健走大會師」今天上午在台東森林公園盛大登場，吸引來自全國各地民眾、機關社團及公司行號約1萬8千人參與，清晨森林公園即湧入大批人潮，場面相當熱鬧。台灣體育總會表示，活動也同步帶動台東住宿、交通及餐飲商機，估計經濟效益超過1千萬元。

這次活動由運動部全民運動署、中華奧林匹克委員會、台東縣政府、台東縣議會指導，台灣體育總會主辦，台東縣體育會、台東市公所承辦。上午8時正式鳴笛起走，活動開始前先由帶動健康操，帶領參與民眾伸展筋骨，現場並安排舞龍表演，為萬人健走揭開序幕。

隨著鳴笛聲響起，數以萬計民眾陸續踏上健走路線，家族、親子、好友及各機關團體成員三五成群，一邊健走、一邊聊天，森林公園步道沿線形成綿延的人龍，原本寧靜的森林公園頓時充滿歡笑聲與加油聲。

台灣體育總會理事長鄭錦洲表示，從昨天開始就有約120台遊覽車陸續進入台東，市區飯店幾乎滿房，預估此次活動帶來的經濟效益超過1千萬元。他指出，9年前台灣體育總會曾在台東舉辦健走活動，當時反應相當成功，今年在台東縣體育會理事長陳銘風及縣府邀請下，再度來到森林公園舉辦，參與人數依舊相當踴躍。

不少參與民眾把這場健走當成一趟「健康小旅行」，有人全家出動，讓長輩、父母與孩子一起走；也有人相約親朋好友從外縣市搭車前來，除了參加活動，也順道安排台東旅遊行程。對許多人而言，平時工作忙碌，難得能和家人、朋友一起參加上萬人規模的健走活動，在聊天、運動之餘，也感受台東的自然景色。

值得一提的是，台東昨晚降下一場雨，今天清晨天氣轉為涼爽，讓參與民眾走起來格外舒適。沿著森林公園步道前進，微風吹拂、空氣清新，大家不急著趕路，而是放慢腳步享受難得的戶外時光，也有人沿途拿起手機拍照，留下參加萬人健走的紀念。

活動現場還設置各式服務及宣導攤位，主辦單位並準備變速腳踏車、機車、保溫瓶等多項好禮摸彩，讓參與民眾除了享受運動樂趣，也期待把大獎帶回家。

主辦單位表示，希望透過國民體育日全國萬人健走大會師，鼓勵民眾養成規律運動習慣，同時讓來自全台各地的民眾走進台東、認識台東，在推廣全民運動的同時，也為地方觀光注入活力。

台東森林公園一早湧入大批參與民眾，家族、親子及各地團體齊聚，現場人山人海、熱鬧非凡。記者尤聰光／攝影

全國萬人健走大會師今天上午在台東森林公園登場，約1萬8千人齊聚健走，綿延人潮形成壯觀景象。記者尤聰光／攝影

數以萬計民眾陸續踏上健走路線，家族、親子、好友及各機關團體成員三五成群，一邊健走、一邊聊天，森林公園步道沿線形成綿延的人龍。記者尤聰光／攝影

健走活動起走前安排舞龍表演，為全國萬人健走大會師增添熱鬧氣氛，也象徵活動順利圓滿。記者尤聰光／攝影