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台東水稻白背飛蝨攀升 農改場籲每叢逾5隻即加強防治

中央社／ 台東縣5日電

台東區農業改良場今天提醒，台東水稻監測到白背飛蝨，且數量明顯攀升，呼籲農友每叢水稻逾5隻就應加強防治。

農業部台東區農業改良場今天表示，近期水稻病蟲害監測發現，鹿野鄉及台東市部分水稻監測點白背飛蝨數量明顯攀升，為避免害蟲持續擴散，造成水稻產量損失，呼籲農友近期務必加強巡視田區，並及時採取防治措施。

台東區農業改良場表示，白背飛蝨為水稻重要害蟲之一，主要聚集於水稻中、上部葉片及穗部，以刺吸式口器吸食稻株汁液。白背飛蝨密度較低時，田間往往不易從植株外觀察覺，農友可於巡田時撥開稻叢，注意葉片及莖基部是否有成蟲、若蟲或蟲蛻聚集。

當害蟲密度增加時，稻株可能出現由基部向上黃化、生育衰弱等症狀，且飛蝨分泌的蜜露容易誘發煤煙病，使葉片或稻穗表面出現黑色煤煙，進而降低光合作用；若危害發生於抽穗後，亦可能影響稔實率及稻穀品質，嚴重時造成產量損失。

台東農改場提醒，白背飛蝨繁殖速度快，因此農友於巡田時，發現每叢水稻有5隻以上飛蝨時，即應加強防治措施，以避免飛蝨族群持續上升。

台東區農業改良場籲農友加強田間巡視、落實田間管理。有機及友善栽培田區可選用苦楝油、礦物油等資材，並依推薦濃度使用。施用前可將田間水位提高至約3至5公分，使飛蝨往稻株上方移動，有助於提升防治效果。

農改場 台東 農業部

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