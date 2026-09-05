台中市長盧秀燕關切基隆淹水災情 跨縣市馳援抽水機今早出發

基隆市昨上午強降雨時雨量逾70毫米，超過雨水下水道防洪承載能力每小時76毫米，造成武崙溪、西定河均暴漲，基金一路、西定路、南榮路、義一路等淹水，大水淹入商家．民宅地下室造成災情。台中市長盧秀燕昨晚接獲基隆市政府救災支援需求後，今早啟動跨縣市馳援機制，由水利局緊急調度3台6英寸大馬力移動式抽水機及相關人力北上基隆支援。

基隆市長謝國樑昨晚率領工務處長簡翊哲及市府團隊夜間勘災，陸續前往中山區西定路、安樂區基金一路及仁二路、愛四路口等積淹水地點，實地了解災後復原情形。

基市府工務處長簡翊哲說，針對西定市場地下室積淹水，市府與區公所加派備用抽水機進場支援，昨晚前完成地下室抽水作業，降低積水對在地攤商及住戶造成的影響。擔心這幾日再有大雨成災，多處路要須再預置抽水機。

台中市水利局指出，日前完成馳援高雄救災任務，抽水機具返抵台中整備後，昨日晚間再度接獲基隆馳援需求，立即盤點防汛設備及應變量能，完成機具、人員整備出發。抵達基隆後，將配合當地災害應變中心及現場指揮調度，依實際積淹水情形部署抽水機具，投入第一線抽排作業，並持續與基隆市政府保持聯繫，視現場救災進度及支援需求機動調整量能。

建設局表示，因應北部豪大雨水患可能之災害搶修需求，已清整待命相關搶災應變機具，後續視需要全力支援基隆災後復原工作。

台中市府說，面對極端氣候帶來的強降雨及複合型災害，各縣市都是彼此重要的救災夥伴。只要其他縣市有需要，也將秉持「同島一命、互助合作」精神，在能力所及範圍內提供必要支援，與基隆市政府及第一線救災人員共同努力，盼協助受災地區儘速排除積水、恢復正常生活。

基隆市昨上午強降雨時雨量逾70毫米，多處道路水流成河。記者游明煌／攝影

台中市府水利局緊急調度3台6英寸大馬力移動式抽水機及相關人力，今早北上基隆支援。圖／台中市府水利局提供

基隆市長謝國樑昨晚率領工務處長簡翊哲及市府團隊夜間勘災。圖／基隆市政府提供