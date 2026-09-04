基隆暴雨狂炸基金一路大淹水 謝國樑晚間勘災將建滯洪園區

基隆市今天強降雨不斷造成多處道路淹水，市長謝國樑今晚到西定路、基金一路及愛四路口等積淹水地點了解災後復原情形，針對基金一路淹水長期改善計畫，謝國樑表示，中長期市府規畫「大武崙溪棒球場滯洪園區」改善淹水，短期則會加強防災能量。

武崙溪暴漲差點溢提，基金一路淹水主要是山洪沖下大量泥水，又排不出去致道路變河流，水深及腰，多車泡水，大水淹入商家及民宅。一輛汽車冒險涉水而過拋錨，正當年長駕駛不知所措時，一旁正在協助引導交通的新崙里長林金龍見狀，上前將這名行動不便的長者攙扶至路邊。

謝國樑在基金一路視察時表示，基金一路沿線出現多處積淹水，對於市民因本次強降雨造成淹水損失，市府相關單位將協助後續補助申請，盡力協助受災民眾度過難關。

市府工務處長簡翊哲說，市府已完成大武崙溪順興橋至民樂橋段改善工程，工程經費約1.5億元，由水利署全額補助，施作410公尺子母溝及570公尺低水護岸，可降低瓶頸段洪水位約0.8至1公尺。

簡翊哲表示，中期規畫建置「大武崙溪棒球場滯洪園區」，在棒球場下方設置滯洪池，估計可蓄洪7.2萬至8.7萬噸，包含停車場在內，預估總工程經費10.4億元，水利署已同意補助設計費3600萬元，預計1年內完成設計。至於長期部分，市府盼在大武崙工業區旁至外木山間施作分洪道，估計所需經費約20億元。

針對西定市場地下室積淹水情況，現場原已調派抽水機進行排水，期間因機具過熱發生故障，市府與區公所立即緊急加派備用抽水機進場支援。謝國樑視察時要求區公所持續緊盯進度，務必以「今晚午夜前完成地下室抽水作業」為目標，爭分奪秒降低積水對在地攤商及住戶造成的影響。

謝國樑指出，改善基隆淹水問題，需要「長遠硬體整治」與「短期軟體防汛」雙管齊下。長期而言，市府將積極推動大武崙溪滯洪池等各項硬體改善工程；短期則持續強化災情預警、設備整備及社區自主防災能力。面對極端氣候帶來的挑戰，市府團隊也將持續盯緊各項防汛工作，全力保障市民生命財產安全。