昔日「軍中情人」開唱 一首經典歌曲串起不同世代青春回憶

花蓮市公所下月舉辦「2026山海留聲．與民同歌」大咖雲集，昔日有「軍中情人」之稱的方季惟今天為演唱會暖身，一首「怨蒼天變了心」勾起不少人青春回憶；市長魏嘉彥說，當天還有林隆璇、曾淑勤、南方二重唱等多組實力派唱將，邀民眾國慶連假安排花蓮遊，一起重溫年輕歲月。

「山海留聲．與民同歌」將於國慶日下午在花蓮市中正體育館登場，市公所今天在「璽賓行旅」說明活動內容，卡司之一、有軍中情人之稱的方季惟驚喜現身，現場演唱「賭俠II之上海灘賭聖」主題曲「怨蒼天變了心」，美音動人，台下包括市長魏嘉彥等人都聽得如痴如醉，不少歌迷爭相與她合照。

方季惟說，花蓮有好山好水好空氣，她很喜歡花蓮，來到花蓮就像回到家裡休息；至於將帶來哪些經典歌曲？她賣個關子說，10月10日到中正體育館就知道了。

市長魏嘉彥也是星爺迷，這首歌讓他充滿回憶。魏嘉彥說，民歌與經典歌曲承載著許多人求學、成長、戀愛，以及人生不同階段的故事，「山海留聲．與民同歌」希望透過音樂喚起不同世代共同的生活記憶，也讓好音樂持續傳唱。

「山海留聲．與民同歌」10月10日下午2時30分開唱，方季惟領銜，還有「魯冰花」原唱曾淑勤、音樂才子林隆璇、三度獲得金曲獎「最佳演唱組獎」的南方二重唱、出生花蓮的知名歌手于台煙、以及陳艾湄、李明德等多位歌手輪番獻唱，免費入場。

市公所表示，當天上午11時起有「時光市集」，集結特色攤商、美食及多元互動內容，當天可早點到場，逛市集、吃美食，再欣賞好歌，度過雙十連假。

昔日「軍中情人」方季惟今天到花蓮，為市公所下月舉辦的「2026山海留聲．與民同歌」演唱會暖身。記者王燕華／攝影