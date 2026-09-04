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台東縣議員45人搶30席 17搶10、7搶3、4搶1選區戰況激烈

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣議員選舉登記今日截止，選舉登記看板列出各選區參選名單，45名參選人競逐議員30席次，地方選戰正式進入競選階段。記者尤聰光／攝影
台東縣議員選舉登記今日截止，選舉登記看板列出各選區參選名單，45名參選人競逐議員30席次，地方選戰正式進入競選階段。記者尤聰光／攝影

115年地方公職人員選舉參選人領表、登記今天截止，台東縣議員30席次、共計45人登記參選，其中第一選區17搶10、第七選區7搶3及第十三選區4搶1競爭激烈，另第四選區及第十選區則是同額競選。

第一選區共有17人登記參選，包括現任議員簡維國、王文怡、林參天、吳景槐、周國洲、黃治維及周達三尋求連任，另有傅文鵬、林文龍、陳炫諭、王春梅、陳允萍、李哲、江家榛、饒慶鈺、潘頤頻及吳佩珊投入選戰，形成17搶10的局面。

第二選區則由楊招信、張家瑋競爭1席；第三選區林東滿、許進榮及鄭銘顯3人競逐2席；第四選區潘貴蘭、陳宏宗2人同額競選。

第五選區由翁麗吟、廖雙穎競爭1席，第六選區王益凱、謝賢裕2人搶1席。第七選區同樣競爭激烈，共有陳政宗、方賢仁、林琮翰、陽奇良、陽昇宏、林茂松、巫化‧巴阿立佑司7人登記，競逐3席。

第八選區鄭崗山、沙順恩2搶1席；第九選區尤忠正、羅春明2搶1席；第十選區則由楊清順同額競選。

第十一選區楊秋珍、高美珠、武雪恩3人競逐2席；第十二選區邱文俊、溫源田2搶1席；第十三選區則由吳金至、余桂花、余瑋廷、胡淑貞4人競爭1席，成為全縣競爭比例最高的選區之一。

第十四選區章正輝、蔣爭光2搶1席；第十五選區林芳如、包惠玲2搶1席；第十六選區蘭嶼則由董昌華、李奉祈及鍾文明3人競逐1席。

從整體選情來看，議員選舉各選區競爭程度差異明顯，第一選區雖有17人參選，但因應選名額達10席，實際為「17搶10」；第七選區則是7搶3；第十三選區4人競逐1席，淘汰率相對較高，勢必成為選戰觀察焦點。

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