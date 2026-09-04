宜蘭縣府小內閣多名局處長搬風 李岳儒升任副祕書長

宜蘭縣政府今天發布人事令，增設的副祕書長由水利資源處長李岳儒升任，副處長黃竣瑋升處長；教育處長陳金奇接任9日將成立的運動處長，處長職務由文化部簡任秘書林郁欣調任，消防局代理局長許振昌真除，安全衛生科長陳立育接任副局長，9日生效。

縣府今天表示，因增置副秘書長及新成立運動處，調整縣府人事，考量各局處業務特性，以具備基層歷練、專業能力及政策執行經驗為考量，拔擢人才。

新任副祕書長李岳儒是資深公務員，歷任縣府工商旅遊處、秘書處及水利資源處等主管職務，歷練豐富，在水資處長任內，帶領團隊榮獲行政院公共工程金質獎及縣府公共工程優質獎等多項大獎，並推動AI技術導入山坡地治理，績效卓著。接任的黃竣瑋從技士做起，具水利專長及實務經驗。

此外，陳金奇在教育處服務多年，有籌辦全國運動會、縣運會、全中運及2025雙北世界壯年運動會等多項體育賽事的經驗，對運動事務相當熟悉，盼藉重長才推動全縣體育發展。

新任教育處處長林郁欣是宜蘭子弟，歷任教育處督學、學管科、體健科及課發科科長等職，後調到中央服務，並在文化部升任至簡任秘書，重返教育處將擔起推展全縣教育的重要工作。

新任的消防局長許振昌、副局長陳立育，消防工作資歷完整，具有專業能力與實務經驗，盼率領消防團隊精進防救災成效。