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影／基隆豪雨西定路等商家民宅淹水慘 謝國樑：將補助1到3萬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆西定路今天上午淹水嚴重，道路變河流，大水流入商家及民宅。記者游明煌／攝影
基隆西定路今天上午淹水嚴重，道路變河流，大水流入商家及民宅。記者游明煌／攝影

基隆市今天上午10到11時強降雨下逾70毫米，超過現有雨水下水道防洪承載能力約為每小時76毫米，造成武崙溪、西定河均暴漲，基金一路、西定路等淹水，最深處水深及腰，大水淹入商家．民宅。市長謝國樑說，將補償1到3萬元給受災戶，並再研議計畫補助民眾設置防水閘門。

謝國樑先後到大武崙溪周邊、西定路一帶及富景天下社區等受災較嚴重地區勘查，市府展開抽水、清淤及家園復原等工作。謝國說，今天降雨強度明顯超出原先預測。依中央氣象署原先預報，上午8時至下午2時預估雨量約40毫米，未料上午10時至11時短短一小時內，局部地區累積雨量即突破70毫米。

謝國樑表示，基隆市現行雨水下水道防洪承載能力約為每小時76毫米，瞬間強降雨超過原先預期，導致西定路、大武崙溪周邊等低窪地區雨水宣洩不及，出現短暫積淹水情形。

謝國樑說，西定路不少居民因雨勢來得又急又快，來不及架防水擋板；部分住家則因西定河水位快速上升，加上排水回堵，甚至出現水流從浴缸、洗手台倒灌的情形。

謝國樑表示，市府後續將啟動災害準備金，從寬協助受災戶，將比照先前愛四路積淹水事件的標準，依淹水深度提供1萬元至3萬元不等的災害慰助金，盡速協助受災民眾恢復生活。

此外，謝國樑也關注強降雨預警及資訊傳遞問題。他表示，氣象署今日上午10時雖已發布強降雨推播，但對一般民眾而言，從接獲訊息到判斷自身所在地可能面臨的風險，仍有資訊落差，往往等到積水進入住家才意識到情況嚴重。

市府將主動向中央氣象署反映，爭取針對基隆地形及降雨特性，建立更精準的強降雨預警機制；未來若降雨達到一定警戒標準，也將研議透過「災防告警細胞廣播簡訊（CBS）」直接通知民眾，或由氣象署即時通報市府協力推播，讓市民能有更充裕的時間因應。

基隆西定路今天上午淹水嚴重，道路變河流，大水流入商家及民宅。記者游明煌／攝影
基隆西定路今天上午淹水嚴重，道路變河流，大水流入商家及民宅。記者游明煌／攝影

基隆西定路今天上午淹水嚴重，道路變河流，大水流入商家及民宅。記者游明煌／攝影
基隆西定路今天上午淹水嚴重，道路變河流，大水流入商家及民宅。記者游明煌／攝影

謝國樑 基隆 豪雨 淹水

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