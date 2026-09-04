「神也是你、鬼也是你」花蓮縣府撤礦石稅挨批 議會不甩通過續徵1年

花蓮縣府年收數億元的礦石稅明年1月屆滿，是否續徵引發府會攻防，縣府認為要留待下任新民意決定，多位議員則擔憂出現空窗期。縣議會臨時會今天激烈討論後，表決方式駁回縣府撤案，逐條審議將課徵年限調降為1年，後年是否續徵由新縣長傷腦筋。

花蓮從2009年前縣長傅崐萁任內訂定自治條例開徵礦石稅，課徵年限最多4年，屆滿廢止重訂草案送議會審議，稅額從最早每噸4塊錢逐步調高。現行「花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅自治條例」於2023年發布實施，依課稅級距及累進稅額計徵，每公噸50到70元不等，明年1月13日期滿。

縣府上月訂新草案送議會，沒多久又開縣務會議要求撤案，理由是近年物價上漲百工百業辛苦，基於「財政結構改變及苦民所苦」考量，加上過去至今多位議會成員建議檢討，決定本屆任內不再提案，由下任縣長決定是否續徵。

議會臨時大會程序委員會不同意，排入今天二、三讀會討論。縣議員張美慧指出，百工百業都辛苦，為何獨厚礦石業者，房屋稅、地價稅怎麼不調降？訂定新條例需要時間，徵稅不能有空窗期。

她批評，縣府草率撤案是不負責任的丟包行為，提議改課1年，後年初屆滿，新縣長若決定續徵也能接得上。

「神也是你，鬼也是你」縣議員黃馨重提礦石稅歷來風波，先前縣府大幅調漲遭議員反對，縣府堅持要收，現在說不徵就不徵，實在太草率。

縣府代理祕書長饒忠解釋，撤案是要留待下屆縣長、議會新民意決定；部分藍營議員認為自治條例1次4年，都遇到選舉年，怕引發聯想，認同留給新縣府決定。

議長張峻裁示表揚，同意退回議員未過半，不予撤案，逐條審議後通過草案，明年續徵1年。

花蓮縣議會今天經現場表決，同意退回縣府的議員未過半數，礦石稅自治條例草案續審，將課徵年限改為1年後通過。記者王燕華／攝影