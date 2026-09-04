基隆豪大雨多處淹水 童子瑋：市府災情發生後反應過慢

基隆24小時雨量破160毫米，各區多條道路淹水嚴重，水深及膝，安樂區基金一路武崙溪、鶯歌溪都暴漲，接近溢堤，山洪沖到馬路，造成基金一路淹水水，水深淹到大腿。議長童子瑋說，基隆大雨多區淹水，市府災害應變中心開設過慢。市府說，市長謝國樑坐鎮災變中心，將提升一級開設嚴陣以待，並前往勘災。

童子瑋表示，今天上午基隆雨勢非常大，目前他掌握到，基隆多數地區已經陸續傳出積淹水情形。這種短時間強降雨，對低窪地區、地下道、河川周邊、易積水道路與坡地環境都會帶來風險。他提醒市民朋友，若正在外面，務必注意行車安全，遇到積淹水路段不要勉強通行，這兩天的行程也應以安全為優先。

童子瑋指出，如果市民住家附近已出現積水、排水不及、道路中斷、土石滑落，或其他需要市府立即處理的狀況，應儘速透過1999、市府相關通報管道反映，也可以直接向他與團隊回報。他表示，團隊會協助彙整災情，第一時間向市府反映，讓相關單位儘快掌握現場狀況並派員處理。

童子瑋說，災情已經發生一段時間，市府應該積極擴大處理。面對極端降雨，市政應變必須要更早、更快、更透明，特別是抽水、排水、道路管制、坡地巡查及民眾通報，都需要跨局處即時整合。他質疑，災情發生三小時，市府是否還沒意識到問題的嚴重性，市民需要的是明確資訊與快速處置，不是等待。

童子瑋進一步要求，如果接下來雨勢持續，氣象預報也顯示仍有致災風險，市府應綜合雨量、道路安全、坡地風險、公共運輸及上下班通勤狀況，審慎評估停班停課等相關措施，並及早做出專業判斷。他說，基隆有大量市民跨縣市通勤，市府更應提前與相關縣市及交通單位溝通，讓家長、學生與上班族有足夠時間因應。

童子瑋強調，基隆是多雨、臨海、山坡地比例高的城市，面對強降雨與複合型災害，市府必須隨時掌握雨勢、公開災情、做好應變。他也呼籲所有市民朋友注意安全，避開低窪與易積水區域，有任何災情儘速通報。他會持續掌握各地情況，協助市民反映問題，也要求市府加快應變腳步，讓城市在風雨中把市民安全放在第一位。

市府表示，持續掌握雨勢及各地災情，並依降雨發展適時調整應變層級，全力維護市民生命財產安全。同時提醒民眾隨時留意官方發布之氣象、道路及防災資訊，共同做好豪雨期間各項安全防護措施。