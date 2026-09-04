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8年任期最後一頁…饒慶鈴施政報告：謝謝有你們，讓我放心去做該做的事

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
東縣長饒慶鈴今赴縣議會進行任內最後一次施政報告，回顧8年施政成果，並感謝縣府團隊及議會一路相挺，讓她能專心推動政策、規畫台東未來。記者尤聰光／攝影
東縣長饒慶鈴今赴縣議會進行任內最後一次施政報告，回顧8年施政成果，並感謝縣府團隊及議會一路相挺，讓她能專心推動政策、規畫台東未來。記者尤聰光／攝影

台東縣長饒慶鈴今上午赴縣議會做任內最後一次施政報告，幾乎所有議員都到場聆聽。相較過去施政報告時議場瀰漫的緊張與攻防氣氛，今天顯得格外柔和，多了一份即將告別的感性。

饒慶鈴在施政報告中回顧8年任期，細數縣府團隊推動各項政策的歷程，並以「慢經濟」作為發展基礎，搭配開放、整合與創新的施政思維，逐步建立台東的城市品牌。

她表示，8年來台東從觀光、文化、產業到城市治理，都持續尋找屬於自己的發展方向。她所追求的並非一味追求速度，而是希望在台東既有優勢上，找到能夠長久發展的模式，讓台東本身成為具有辨識度的品牌。

回顧8年施政，饒慶鈴也特別感謝縣府團隊及所有縣府同仁。她表示，正因為有團隊成員在各自崗位上的付出與用心，讓她能夠沒有後顧之憂地面對問題、規畫願景並推動政策。

「因為有你們，我才能放心地去做我該做的事。」饒慶鈴在議場中向縣府團隊及議會表達感謝，也為8年縣長任期留下感性註腳。

今天議場氣氛也與過去有所不同。過往縣長赴議會施政報告，經常伴隨議員質詢、政策攻防及朝野角力，現場氣氛較為緊繃；但今天多數議員到場聆聽，少了劍拔弩張，多了幾分對一段8年任期即將告一段落的回顧與祝福。

據了解，不少議員及縣府局處首長私下談到饒慶鈴8年施政，評價明顯褒多於貶，甚至不乏肯定聲音。有議員認為，饒慶鈴接棒前縣長黃健庭後，逐漸走出自己的施政風格，沒有只是延續前朝路線，而是進一步將台東帶向不同層次。

也有縣府局處首長私下表示，饒慶鈴在任期間給予局處相當大的發揮空間，除了要求政策落實，也鼓勵團隊提出不同思維與新的做法，讓各局處有機會在既有架構下發展創新政策。

一名局處首長形容，縣長給團隊的不是「什麼都要管」，而是清楚設定方向後，讓專業的人去發揮，這也讓不少局處主管累積更多政策創新與執行經驗。

台東縣長饒慶鈴任內最後一次施政報告，縣議員幾乎到場聆聽，議場少了過去議事攻防的緊繃氣氛，多了幾分感性與柔和。記者尤聰光／攝影
台東縣長饒慶鈴任內最後一次施政報告，縣議員幾乎到場聆聽，議場少了過去議事攻防的緊繃氣氛，多了幾分感性與柔和。記者尤聰光／攝影

饒慶鈴 台東

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