台東森林公園雨後積水 琵琶湖、木棧橋暫封閉改道

受到近期豪雨及颱風外圍環流影響，台東森林公園部分低窪區域出現積水，琵琶湖及木棧橋周邊尤為明顯，部分步道甚至遭積水淹沒。縣府已針對積水及木棧橋尚未退水區域實施暫時封閉及動線改道，提醒民眾前往森林公園遊憩時務必留意現場管制措施，切勿為了通行強行跨越封鎖線。

縣府表示，近期降雨量大，森林公園部分區域地勢較低，雨水排出需要時間，目前已由相關單位持續巡查積水及步道狀況，待環境安全無虞後，再逐步開放通行。

縣府也提醒，封鎖區域主要是基於遊客安全考量，民眾切勿擅自闖入，尤其木棧橋等設施在積水期間可能濕滑，若強行進入恐有滑倒、跌落等風險。

除了雨後環境安全，森林公園近期也完成活水湖公廁工程。由於活水湖周邊位置較為偏遠，縣府為避免新設公共設施遭人破壞或竊取，特別加裝AI智慧監視器，提供24小時影像監控，同時安排保全人員針對周邊區域巡守，提高公共設施安全。

縣府表示，活水湖公廁完工後，將提供遊客更便利的如廁環境，但公共設施需要大家共同維護，若發現可疑人士在公廁或周邊逗留、破壞設施等情形，可立即通報縣府相關單位，必要時直接撥打110報警，共同守護森林公園環境與公共設施。

縣府也呼籲，近期森林公園部分區域仍受豪雨影響，民眾入園前應留意最新管制資訊，遇到封閉路段務必配合現場指示，安全第一。