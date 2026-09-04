影／上班上學北北基大雨狂炸 基隆市區、大武崙多處道路積淹水
北北基今天上午6點多起，大雷雨狂炸，基隆市區、大武崙有多處道路積淹水，東岸高架旁的市區道路出現大面積淹水，大武崙圓環也有大量泥水淹馬路。
北北基今天上午有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風，中央氣象署針對基隆市、台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午7時57分。慎防溪河水暴漲、低窪地區積水、低能見度。
大雷雨即時訊息示警區域：基隆市中正區、七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區，台北市內湖區、士林區、北投區，新北市汐止區、瑞芳區、三芝區、石門區、金山區、萬里區。
基隆市區上午6點多下起大雨，瞬間的大雨 造成基隆市東岸高架旁的市區道路。出現大面積的積淹水。 由於該路口有3個路口的交匯處，現場許多汽機車高速行駛的方式經過趕上班，產生大量水花。大武崙圓環也有大量泥水淹馬路。
另外，有民眾開在國三高速公路指出，出現大暴雨，雨刷都來不及，視線模糊，相當危險難行，請小心放慢行車。
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