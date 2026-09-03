暖東峽谷設施遭白蟻蛀蝕 基市府將修繕評估換材質

淡蘭中路山徑起點的暖東峽谷，網友近期發現停車場等處座椅、木棧步道遭白蟻蛀蝕破損，通報市府卻沒動靜。市府今天表示，已排定下週進場修繕，未來會加強檢查，並評估更換耐候材質。

網友在臉書（Facebook）社團「碇內大小事」上傳照片，顯示暖東峽谷停車場旁木棧步道，其中一塊木板已斷裂並缺失，形成一道狹長空隙，且有多塊木板疑遭白蟻蛀蝕缺角，並指通報1999已2個多月未見動靜。

無黨籍市議員陳冠羽指出，現有木棧步道等更新4年後出現老化、破損，甚至疑似白蟻蛀蝕，使得大量木頭設施損壞，持續零星修補非長久之計，基隆市政府應全面盤點設施，評估整體更新必要性。

陳冠羽表示，市府也應藉此重新檢視暖東峽谷整體設施更新及管理權責，建立符合場域實際功能的長期管理機制，才能真正把暖東峽谷及淡蘭古道經營成基隆重要的山林觀光入口。

市府教育處指出，針對具安全疑慮區域已拉起封鎖線並設置警示，日前例行巡查已發現部分木椅受損，預計下週進場修繕。由於山區氣候潮濕，白蟻蛀蝕往往從木材內部開始，外觀不易察覺，至於外界反映的其他隱蔽性受損點，將一併納入這次修繕工程處理。

教育處表示，為防範木頭內部空心朽壞的「隱性風險」，已責成巡查人員改變巡檢方式，針對全區木製設施採「觸摸」及「按壓」方式加強檢查，未來也會評估在易受潮區域，逐步替換為更耐潮、防蟲蛀的材質。