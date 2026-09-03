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影／88歲書法名家陶晴山「墨韻傳承」 兒童書法成果展最小5歲童

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
88歲書法家陶晴山老師等多位在地書法名家共同參與教學，60多件兒童作品今天舉行成果展開幕，展期到9月20日。 記者游明煌／攝影
88歲書法家陶晴山老師等多位在地書法名家共同參與教學，60多件兒童作品今天舉行成果展開幕，展期到9月20日。 記者游明煌／攝影

「雨墨書城」透過書法課程、藝術欣賞、創作引導及作品徵件，帶領孩子從生活經驗出發，將基隆的海洋、港口、雨城風景、城市記憶與個人感受融入書法。88歲書法家陶晴山老師等多位在地書法名家共同參與教學，60多件兒童作品今天舉行成果展開幕，展期到9月20日。

財團法人基隆市文化基金會主辦的「雨墨書城－字在冒險」兒童書法教育計畫，今在衛生福利部基隆醫院舉行，基隆醫院行政大樓前身為日治時期的總督府基隆醫院廳舍，現已登錄為基隆市歷史建築。

讓兒童書法作品走進這座承載歷史記憶的公共場域，不只是成果展示，也是一次跨世代的文化對話，透過藝術教育重新進入城市日常，延續場域與市民之間的情感連結。

「雨墨書城」以9至12歲兒童為主要參與對象，透過書法課程、藝術欣賞、創作引導及作品徵件，帶領孩子從生活經驗出發，將基隆的海洋、港口、雨城風景、城市記憶與個人感受融入書寫。課程不只著重基本書法技巧，更鼓勵孩子觀察生活、認識家鄉，嘗試以筆墨表達自己與城市的關係。

本次計畫集結多位書法創作及教育領域的專業師資，邀請書法家陶晴山老師擔任計畫顧問，並由趙蕙芬、陳麗雪、馬水城及許素涵等多位在地書法名家共同參與教學，陪伴孩子從基礎運筆、字體認識與藝術欣賞，逐步走向個人創作，建立對傳統書法與當代美感的認識。

計畫執行期間，出現一件來自5歲孩子的書法創作，主動拿起毛筆、嘗試書寫的行動，仍成為活動的溫暖亮點。

基隆市文化基金會表示，「雨墨書城」希望以兒童教育為起點，讓新一代重新接觸毛筆、文字與傳統書寫文化，並在創作過程中認識生活的城市，使書法不只停留在技法練習，更成為孩子觀察家鄉、表達感受的一種方式。

88歲書法家陶晴山老師等多位在地書法名家共同參與教學，60多件兒童作品今天舉行成果展開幕，展期到9月20日。</p><!--8--><p> 記者游明煌／攝影
88歲書法家陶晴山老師等多位在地書法名家共同參與教學，60多件兒童作品今天舉行成果展開幕，展期到9月20日。

記者游明煌／攝影

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88歲書法家陶晴山老師等多位在地書法名家共同參與教學，60多件兒童作品今天舉行成果展開幕，展期到9月20日。

記者游明煌／攝影

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88歲書法家陶晴山老師等多位在地書法名家共同參與教學，60多件兒童作品今天舉行成果展開幕，展期到9月20日。

記者游明煌／攝影

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88歲書法家陶晴山老師等多位在地書法名家共同參與教學，60多件兒童作品今天舉行成果展開幕，展期到9月20日。

記者游明煌／攝影

書法 傳承 基隆

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