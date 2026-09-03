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「2026阿公阿嬤活力SHOW」 台東兩隊進全國賽

中央社／ 台東縣3日電

衛生福利部國民健康署主辦的「2026阿公阿嬤活力SHOW」東區競賽，台東縣關山鎮中福社區發展協會及金峰鄉「sinapayan的vuvu們」兩支代表隊，晉級全國賽。

東區競賽今天在宜蘭運動公園體育館登場，吸引來自宜花東地區近300名長者齊聚一堂。

台東縣衛生局發布新聞稿表示，今天的東區選拔賽，是由縣內初賽獲勝的關山鎮中福社區及金峰鄉「sinapayan的vuvu們」兩支隊伍代表出征，與花蓮、宜蘭縣的隊伍同台競技角逐全國競賽的資格，各代表隊於競賽中，表現著實亮眼，展現了各自社區長者的積極性和創造力，充分展現團隊默契。

衛生局表示，兩隊平均年齡超過70歲，卻個個精神抖擻、步伐穩健，展現豐沛的活力與堅強的信念，並以實際行動詮釋「年齡只是數字，活著就要跳出自己的風采！」精神，兩隊長者活力四射的表演，讓全場氣氛High到最高點，贏得現場觀眾與評審的一致喝采。

經過一番精彩競賽，關山鎮中福社區勇奪常勝組金獎，另金峰鄉「sinapayan的vuvu們」也斬獲新秀組銀獎。兩隊將於10月16日代表宜花東3縣前進全國總決賽。不僅為台東縣爭光，更展現銀髮族旺盛的生命力及無限潛能。

台東縣政府衛生局長孫國平表示，規律運動是維持長者健康的關鍵，其中舞蹈更是兼具樂趣與效益的活動，不僅能增進心肺功能、肌力與平衡感，更可促進腦內啡分泌，降低失智風險，同時增進情緒穩定與社交互動，堪稱長者活躍老化的最佳選擇。

阿嬤 台東 東區

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