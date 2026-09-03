台東雨彈連炸17天 釋迦受損嚴重

台東多數地區連續17天降雨，不僅造成道路坍方、溪流暴漲，也讓農作物受損，其中釋迦約5成無法授粉和裂果。農政單位呼籲農友拍照記錄農作物受損情況，通報鄉鎮公所調查。

目前正值大目釋迦採收期，今天上午久違出現太陽，農民趕緊下田採收，卻發現受損嚴重，已可採收的大目釋迦出現裂果，尚在開花期的鳳梨釋迦則授粉受影響。

昨天拿下釋迦果評鑑冠軍的農友林信宇告訴中央社記者，從8月初開始，大雨一波接著一波，「農民授的花粉幾乎都沒有著果」。釋迦農洪州武也表示，預計12月20日採收的這批鳳梨釋迦可能受到影響。

農業部台東區農業改良場初估，太麻里鄉至卑南鄉一帶已有農民果園出現軟果、裂果情況，約受損4至6成；年底至明年初生產的鳳梨釋迦目前正值授粉期，部分果園也無法授粉或授粉失敗。農改場提醒農民，如發現農作物因這波豪大雨受損，應拍照記錄並通報各鄉鎮公所調查。

根據中央氣象署資料，台東南迴地區自8月17日至9月2日每天都下雨，其中8月31日單日雨量190毫米，8月23日、24日分別達181毫米、146毫米，這段期間累積雨量逾900毫米。台東市區同樣連日降雨，8月24日單日雨量206毫米，9月2日則達125毫米。